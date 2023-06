Un berdad ta cu nos tur tin of tawatin un tata. Un otro berdad ta tambe cu nos tur tin un otro experiencia cu nos tata. Algun di nos tin of tawatin e tata cu semper ta disponibel. Esun cu semper ta pone su mesun plan nan un banda pa asina aki cumpli cu e plan nan di su yiunan. Otro tin of tawatin e tata cu emocionalmente ta desconecta di su yiunan. Esun cu nos no sa si e tey of no tey na cas. Algun otro tin of tawatin e tata emocionalmente agresivo cu su grito, insulto y violencia. Tin cu nan tata a fayece y esnan cu door di separacion for di e mama, e tata ta denta y sali cada bes for di bida di su yiunan.

Nos ta un yiu y sa kiko nos a sinti falta di dje den nos bida como mucha. Tur e momentonan cu nos tata a haci un promesa na nos y nos a bira asina contento y ilusiona, y cu despues door di incumplimento di nos tata a desilusiona. Nos ta sintie te cu dia di awe. E momentonan cu nos tata ta of tawata presente den nos bida solamente pa disciplina, tambe ta presente den nos memoria awe.

No ta importa cua di e tatanan ariba menciona nos tin of tawatin den nos bida, e ta na nos awor pa redefini e rol di tata den bida di nos yiunan. Bo rol como tata ta cuminsa prome cu parto y bo rol como tata no ta termina nunca. E involucracion cu bo yiu prome cu parto caba, lo zorg pa crea un relacion cu ta duna bo yiu e confiansa pa yega serka bo den su momentonan di reto den bida. Y nunca, pero nunca bo rol como tata lo caba. Paso hasta despues di morto bo lo laga un recuerdo positivo of negativo atras. Nos ta ilustra na nos yiunan homber, ki clase di hende homber nan mester ta den bida. Nos yiu muhernan ta mira den nos e clase di hende homber cu lo tuma parti di nan bida mayan.

E normalisacion cu e tata no ta involucra den bida di su yiunan, por termina awe. Awor nos ta haya e chens pa nos si haci otro. Estudio ta mustra cu na momento cu un tata ta involucra den bida di su yiunan, e ta crea hunto cu e mama un fundeshi fuerte pa su yiunan. Muchanan cu tin participacion di nan mama y tata den nan bida ta mustra cu emocionalmente, socialmente y nan estudio ta prominente. Tambe estudio ta mustra cu violencia y pobresa tin un corelacion cu ausencia di tata den bida di nan yiunan.

Tata, involucra den bida di bo yiu. Crea un relacion, crea un cambio. Locual cu abo a sinti falta di dje como mucha door di ausencia di bo tata den bo bida, abo por duna awe na bo yiunan. Nos ta bira mihor tata door di ta involucra den bida di nos yiunan. Sociedad, gobierno, institutonan, doño di trabao, famia, amistad, mama, duna nos tatanan sosten den esaki. Cambio di pensamento, cambio den relacion y cambio di ‘beleid’, ta importante pa como un sociedad nos cura y crece pa cu e tema aki. Involucracion di tata den bida di nan yiunan ta un preocupacion di nos tur.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a tuma su responsabilidad pa cu e tema aki y a crea y ta implementa e proyecto Best Dad Ever. Best Dad Ever ta un proyecto cu ta stimula participacion di tata den bida di nan yiunan. Best Dad Ever por tuma lugar danki na sosten di Setar N.V, Web Aruba N.V, Aruba Airport Authority N.V. y The Salamander Group.

Pa mas informacion tocante participacion di tata den bida di nan yiunan por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.