Dialuna, 20 di November ta Dia Internacional di Derecho di Mucha, aunke tur dia ta Dia di Mucha. Nos muchanan tambe tin derecho. Sr. Milliard ta splica mas ariba esaki.

Esaki ta un celebracion internacional cu Unicef a bin cun’e y door cu Aruba nos ta cumpli cu e reglanan di Unicef, dus p’esey telefon pa Hubentud tambe ta celebra esaki cu e resto di Aruba, y e diferente organisacion tambe.

Pero pa Telefon pa Hubentud esaki ta dobel celebracion ya cu Telefon pa Hubentud ta celebra 18 aña. Y nan ta contento di por ta na Aruba y pa hobennan special di Aruba. E dia aki lo ta un dia full yena cu actividad. Nan ta cuminsa ya cu nan a haya e chance di Nos Mainta, pa tuma full e transmision y tambe na Do It Center, ya cu na Do It Center na Shaba, nan lo e parti mainta, cuminsando for di 9 or. Y eynan, nan lo pone enfasis ariba e cosnan positivo di nos hobennan. Tur aña ta traha pa mehora e scolnan, tur cos cu por ta bay malo, pero ariba e dia di e celebracion di e Derecho di Mucha, ta bay all out cu rolemodelnan hobennan, lo papia cu nan over di e derecho cu Aruba ta cumpli hopi bon cun’e.

Despues di esey nan lo bay ta na MFA Savaneta, caminda cu nan lo lansa tambe e aña nobo cu nan ta bay drenta, pa Telefon pa Hubentud. Nan ta bay wak bek ariba tur e cosnan atras ariba e diferente proyectonan, e diferente yamadanan, diferente charlanan cu nan a ofrece na e diferente scolnan na Aruba y e cooperacion cu nan tabata tin den 2017. Nan ta prepara nan mes pa aña 2018. Tur esaki lo wordo trece dilanti den un rueda di prensa na MFA Savaneta.

Despues di 18 aña, tur aña Telefon pa Hubentud ta cumpli cu nan meta. Nan meta ta pa yuda e hobennan telefonicamente. Nan ta haya pa aña como 2 pa 3 mil yamada pa aña. Telefon pa Hubentud no a keda unicamente den nan oficina wardando te cu e yamada drenta, pero nan ta bay pafo tambe. Nan ta haci esaki door di charlanan pa e hobennan tambe. Aña pasa nan a haci 147 charla na diferente scolnan y esaki ta un cifra masha halto. SI mester compara lo haya sa cu esaki ta un di e cifranan mas halto di charlanan. banda di esey, nan ta bay tambe mas y mas focus ariba reach mas di e hobennan, mas miho posibel. Aña pasa nan a reach e cifra di 9.480 persona cu nan a reach, y esaki tabata door di e charlanan, door di e proyectonan, door di tambe ta unda e hobennan mes ta. P.e. na un biblioteca, of banda di un cinema. Unda tin aglomeracion di hobennan, ayanan nan ta bay pa yega na e hobennan mas miho. Sr. Milliard a sigui bisa cu a wak e verschuiving den e topiconan. Ta haya e asina yama “prankcallsnan”, pero despues di esaki ta wak cu tambe nan ta bin cu un problema cu di berdad nan tin. loke e hobennan kier sa, cu si en berdad nan t’ey tur dia. Tambe dianan di fiesta.

Na cierto momento, ta haya expresionnan ariba caminda, cu mayor y docentenan, cu ta trata directamente cu e muchanan, unda ta menasa e muchanan nada, paso cu nan momento cu bo haci nan algo, nan ta yama Telefon pa Hubentud y segun Sr. Milliar, esaki ta algo cu nan a bringa for di momento cu nan a cuminsa, 18 aña pasa, esaki cu algo cu e den e temporada ey, mester a bay pafo, conta un biaha mas. Nan no ta un hende cu ta bay contra di e network of contra di e mayornan of maestronan. Nos ta un di e partnernan di nan.

E top cinco ta duna tur aña y e aña aki ta tin diferente topico cu ta bin dilanti, ta : problema na scol, esey por ta entre amistadnan of nan no ta compronde e lesnan. Un maestro cu nan no ta gusta (#3). Nr. 2 ta termento, cual ta un forma di violencia, cual ta violencia na cas of na scol. Of violencia entre otro. Pero e nr.1 e aña aki, cu aña pasa tabata hopi halto, ta comunicacion. E ta comunicacion na cas. Mas y mas ta haya yamada con nan por sali for di e situacion di niun comunicacion na cas. Nan no tin conexion of comunicacion cu nan tata of mama, of un adulto nan rond.

Telefon pa Hubentud ta traha un data, di tur e informacion cu nan ta ricibi, nan ta bay internacional, ya cu nan ta parti di Child Helpline International (CHI) unda cu ta 184 diferente pais ta bin hunto y combersa di tur e cosnan cu nan ta wak den nan mesun pais. Dus nan ta duna e informacion ricibi bek, internacional. Nacional nan ta haci algo cun’e tambe y di e informacion ricibi nan ta saca un proyecto nobo. Aña pasa nan tabata tin un sportsgedrag code, ya cu nan a haya hopi reaccion di e mundo di deporte. E comportacion rond di e veldnan, e comportacion di e hobennan cu ta haci sport y tambe di e fanaticonan. P’esey nan ta traha un proyecto over di e sportsgedrag y e aña prome nan tabata tin sexualidad, “Esaki ta mi Derecho”. Y e aña aki ta bin cu proyecto over di e tata y e yiu “Best Dad Ever”. Nan no ta lansa e proyecto awo pero lo wordo lansa otro aña. Pero si nan tin un preview cu nan lo laga comunidad wak, cu nan lo laga e

Ora un yamada asina drenta, ta splica e mucha kico e por haci. Ta dun’e conseho, no ta forse pa yama polis, voogdijraad, of bisa e mucha pa dal bek, den forma di bisa. Lo guia e mucha pa den su network pa yudansa. Un mucha, a pesar di tur cos, e ta hopi loyal na nan mayornan. Dus nunca Telefon pa Hubentud, haci esaki. Nan ta wak e situacion y asina e ta bisa, mi kier bisa, cu e ta tuma un stap mas leu, e ora tin protocol di cooperacion, un sostenemi unda por contact nan pa asina nan wordo yama mas miho. Tin hasta un threeway call, cu hasta por comunica e mucha cu Sostenemi. E ora e Telefon pa Hubentud ta dal un stap patras, ya cu ta laga esaki ta den man di Bureau Sostenemi.