Telefon pa Hubentud ta buscando voluntario

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a wordo funda ariba 26 di april 1999 y tin como meta duna informacion, opcion y sosten emocional na muchanan y/ o hobennan di Aruba via telefon o internet; pa preveni, reduci o pa stop cualkier problema o aclaria cualkier pregunta cu e muchanan y/ o hobennan tin pa cu nan mes o pa cu nan ambiente; (2) Monitor temanan relaciona cu mucha y hoben y señala na organisacionnan, gobierno y comunidad kico ta biba bao di e muchanan y hobennan y kiko ta nan necesidad.

E trabao di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta wordo realisa den gran parti door di

voluntario y pesey nos ta buscando voluntario pa e siguiente tareanan:

– E voluntario mester duna via telefon ayudo, informacion y conseho na muchanan y

hobennan (minimo 2 ora pa siman ariba diamars, diabierna, diasabra o diadomingo);

– E voluntario mester duna via internet (chat, mail etc.) ayudo, informacion y conseho na

muchanan y hobennan (minimo 2 ora pa siman ariba diamars, diabierna, diasabra o

diadomingo);

– Y / o duna charla y tayer na scolnan;

– Y / o duna informacion na publico na stand di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba

durante actividadnan.

Rekisito:

– Bon dominio di Papiamento y Hulandes;

– Minimo 16 aña di edad;

– Entusiasma y disponibel.

Nos ta ofrece:

– Training;

– Minimo dos biaha pa aña ‘deskundigheidsbevordering’;

– Un ambiente placentero y di aprendizahe.

Bo ta nos voluntario nobo? Tuma contacto cu nos na [email protected] o telefon 588-6138 o 588-4011



