Na momento cu un mucha tin su tata den su bida, hopi cosnan cu ta menos bon ta ser evita pa tuma lugar. Literatura, estudio y experiencia ta yena cu informacion tocante e risiconan y problemanan cu ta presenta den bida di un mucha of hoben cu no tawatatin su tata. E mucha ta siña for di su mama, pero tambe sigur for di su tata.

Di un banda por tin un tata cu ta biba bao di e mesun dak cu su yiu y no ta involucra den su bida, y di otro banda por tin un tata cu no ta biba bao di e mesun dak cu su yiu y si ta involucra den bida di su yiu. Segun estudio haci na 2012 na Aruba, e relacion entre tata y yiu na Aruba lo ta zwak. Di otro banda nos ta mira cu actualmente hopi tata ta haci deporte y actividad den tempo liber cu nan yiunan atardi den parkenan na Aruba. Esaki ta duna un bon indicacion di e direccion cu mester bai.

Un proyecto cu ta stimula participacion di tata den bida di nan yiunan ta Best Dad Ever. Best Dad Ever ta trata di crea un cambio di pensamento serka hende homber y comunidad tocante e importancia pa un tata ta involucra den bida di su yiu. Durante diferente sesion di Best Dad Ever ta mira cu tatanan tin hopi preguntanan tocante manera pa comunica cu nan yiunan di diferente edad, momento pa start cu educacion sexual, cantidad di tempo cu nan ta dedica na educacion di nan yiunan y e cantidad di tempo cu muchanan/ hobenan ta bezig cu media social etc.

Un tata mes tambe tawata un yiu y kisas no tawatatin un tata den su bida pa impacte positivamente. Tin biaha por tawatatin hasta violencia presente den su educacion. Ta importante pa e tata por laga e impactonan menos bon atras, y implementa e impactonan bon cu ela ricibi den bida di su yiu. Tambe e ta hopi importante pa e tata ta participe durante e embaraso di e mama di e yiu. Door di ta involucra durante embaraso y nacemento, e tata ta crea un bounding di cual e y su yiu lo benificia di dje na momento cu e yiu topa cu retonan den bida.

Tambe ta importante pa tin un division di cuido na cas. Esaki no solamente ta zorg pa e tata ta involucra den bida di su yiu of cu e yiu ta ricibi mas atencion y supervicion, pero tambe e ta zorg pa e hende muher haya mas tempo pa dedica na su mes.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba su deseo ta pa tur mucha y hoben na Aruba ricibi un educacion cu amor y atencion. Na momento cu un tata ta involucra den bida di su yiu, e yiu lo ricibi amor y atencion di su tata tambe. Cu implementacion di Best Dad Ever Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta yega mas serka di su deseo.

Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.