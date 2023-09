Banda di e serviconan di telefon, email, chat, lezing y workshop, Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta desaroya y implementa proyectonan tambe. Un di e proyectonan mas nobo di Fundacion Telefon Aruba ta My Life, My Chance.

Datos local ta mustra cu e edad di e hoben cu ta bin den contacto cu husticia mas y mas ta birando mas jong. Comportacion di hoben, norma y valor, educacion di nos hobenan, ta temanan di combersacion tur dia.



Basa riba esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a crea e proyecto My Life, My Chance. My Life, My Chance ta un programa cu lo pasa na television cu un famia completo por mira. Atravez di My Life, My Chance e discusion den famia ta ser stimula. My Life, My Chance ta duna un bista den posibel concecuencianan na momento cu un hoben tuma un decision cu por resulta bon of menos bon.

Via di lensnan di camara nos lo haya un bista den bida di tres hoben. Durante e episodionan e hobenan ta concientisa e hobenan y mayornan di Aruba tocante e resultado di un decision bon of menos bon.