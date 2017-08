Telefon celular lubida den casino horta door di pareha

Central di polis ta wordo manda pa un casino di un High Rise Hotel, pa un caso di ladronicia. Na nan yegada e polisnan ta papia cu un cabayero cu kier a entrega denuncia di su telefon celular. E ta declara cu e tabata den casino di un High Rise hotel ta hungando na un di e mashinnan. Ora cu ela sali for di e casino el a lubida su telefon ariba e stoel dilanti di e mashin. Ora cu el a bay bek e no a haya e telefon mas, siendo cu e ta sigur cu el a lag’e ariba e stoel. Un empleado di e casino trahando den e loket, a bisa e denunciante cu el a wak un homber y un muhe pasa man cu su telefon. Un otro cliente cu tabata sinta banda di e mashin unda cu e denunciatne tabata hunga, a cont’e cu ela wak e homber y e muhe coy su telefon bay cun’e. Denunciante a meld e incidente aki na e cuerpo di siguridad di e casino y hunto nan a cana bay na e muhe. E muhe en cuestion a laga e miembronan di siguridad listra den su tas, pero nan no a haya nada. E pareha aki a cana bay un rato despues. E security a tuma contacto cu e personal di e central di siguridad pa controla e imagenann di e camaranan di siguridad. E denunciante a wordo poni na altura di esaki, cu ariba e imagennan e por wak cu e muhe en cuestion tabata sinta ariba e telefon pa sconde esaki. Despues e homber a acerca e muhe y a bay cu e telefon. Denunciante a busca e pareha aki, pero no por a hayanan. E telefon ta propiedad di e denunciante y e no a duna ningun hende permiso pa bay cu e telefon.

E security na warda a informa e denunciante cu tin imagennan di e sucedido y cu nan ta na disponibilidad pa mas investigacion. E security a entrega e denunciante cuatro potret di e supuesto ladronnan y esakinan a wordo entrega hunto cu e denuncia.