Telearuba un “ticking bomb”

Kizas abo cu ta televidente no sa kico ta sosodiendo na nos planta nacional, pasobra bo ta wak solamente un programacion, cu aunke pa hopi no ta dje malo ey pero sigur pa esnan cu ta mas critic riba calidad di loke nan ta exigi di un planta di television, tin un otro opinion cu sigur no ta mucho positive. Pero e situacion ta bira mas pio ainda ora cu for di diferente banda nos ta haya informacion cu cosnan no ta canando manera debe ser na Telearuba NV. Trahadonan ta disgusta y mas ainda despues cu nan a firma pa ta miembro di sindicato, cual den un prome instante gerencia no tabata di acuerdo cune y constantemente tabata supuestamente “menaza” e trahadonan cu nan NO por forma parti di sindicato, e trahadonan ta sinti cu nan no ta ricibiendo e sosten adecua for di nan sindicato pa cu nan problemanan, cual den e caso aki ta FTA. Actualmente entre e trahadonan tin dos coriente, esta un grupo grandi cu ta hopi disgusta pasobra nan ta trahando cu alma y cuerpo pero tur esaki no ta wordo reconoci mes pa gerencia. Di otro banda, e otro grupo cu ta uno chikito di trahadonan cu ta, manera boca di pueblo ta bisa “e grupo chupado”, ta mas bien spionnan di gerencia y ta defende gerencia cu alma y cuerpo y ta papia tur cos den forma di “tal y tal a bisa tal cos”, cual hecho ta wordo recompensa dor di gerencia cu aumento di salario, viahenan y hasta incentivonan, mientras cu ta bon conoci eyfo cu Telearuba su situacion financiera no ta di gaba ey. Esaki ta e cosnan cu tin e grupo grandi sumamente disgusta pasobra mayoria di e grupo aki tin añanan trahando y dedica na e planta di television pero ta wordo mantene abao pasobra nan ta esnan cu no ta tuma cos di sokete y a para pa nan derechonan. Trahadonan ta fada cu tur biah e mesun disco rasca ta pone draai den reunionnan general, cu e situacion financiero di e television ta malo y cu tin hopi placa riba caya, pero den mesun rosea ta haci gastonan inecesario, caminda “cierto” trahadonan so ta haya e chens pa viaha y gasta placa. Mas ainda e hecho aki ta wordo considera un forma di recompensa pa ta e “grupo chupado” cu ta bai bisa gerencia tur cos. Situacion financiero ta malo di Teleaaruba pero e director financiero ta e mesun ainda y awo el a wordo apunta pa ta director di e planta, y e trahadonan ta puntra con ta posibel pasobra durante añanan e no por a saca e planta for di su situacion financiero malo y awo e ta director, ta kico el a bin drecha, pasobra ta atras so e planta di television ta bajendo. Mas ainda no tin placa pa haci e trahadonan contento pero a saca hopi placa pa cumpra derecho di Copa Mundial di Futbol, Major League Baseball y mas ainda durante reciente periodo di Carnaval a busca cantidad di free lancer paganan hopi placa mescos cu paga dineral pa decoracionnan mientras cu pa e trahado no tin placa pasobra situacion financiero di Telearuba ta malo. Pero fuera di esaki a manda un gran cantidad di persona Hulanda pa Arubadag y mas ainda algun trahado a ricibi pasashi pa bai y nan a dicidi pa combina esaki cu nan vakantie, dus practicamente a haya e pasashi pornada pasobra den un forma normal, e trahado mester a regresa Aruba bek y cumpra su pasashi pa bai bek Hulanda pero esaki no a sosode. Mas ainda pareha di cierto trahadonan a keda den mesun kamber di hotel cual kamber a wordo paga pa Telearuba. Recientemente tabatin e evento di NAB na Las Vegeas caminda atrobe trahadonan cu tin apenas algun tempo trahando ta haya tur cos paga pa bai mientras cu tin otro trahadonan cu hopi aña den e planta cu nunca a haya e chens of no a ni bin na remarke pa bai y sigur trahadonan cu lo siña hopi mas si nan atende un evento manera NAB (cu ta e show di National Association of Broadcasters). Trahadonan ta sinti cu gerencia ta midi cu dos midi. Siman pasa tabatin un reunion entre trahadonan miembro cu FTA y nos a compronde cu esaki a bai hopi pisa y trahadonan a cuestiona FTA y a exigi nan pa ta mas pro activo pa judanan. Nos di MasNoticia a tuma contacto cu Sr, Hubert Dirksz di FTA y e a duna nos di conoce cu berdad tin un situacion fastioso na Telearuba y cu nan ta pendiente un reunion cu Gerencia di Telearuba e siman aki ainda of comienso di otro siman pa trata e diferento punto di preocupacion di e trahadonan. Pues nos ta keda pendiente pa cu esey.

