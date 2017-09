Tecnologia: WikiLeaks ta nenga cu el a wordo gehacked door di OurMine

E website WikiLeaks a desmenti e supuesto “hacking” di su server di parti di e grupo OurMine, cu supuestamente a tuma luga diahuebs.

E organisacion funda door di Julian Assange, atraves di Twitter a nenga esaki, despues di cu algun usuario a publica screenshotnan di e pagina principal di e website, full scur cu’n mensahe die grupo di hackernan.

E website a sigura cu e informacion cu tabata circulando tabata “falso” y Assange a reitera cu e servernan no a sufri niun daño.

Segun The Guardian, ta trata aki di un malware cu ta afecta servernan responsabel di comberti webadress den IP adress pa computernan por lesa esaki. Esaki kiermen cu no ta e servernan di WikiLeaks, cu ta contene archivonan importante, a wordo gehack.

Di nan banda, OurMine a splica nan accion den un comunicado: “Nos a haci esaki pasobra cu nan (WikiLeaks) a desafia nan pa “hack” nan algun luna atras. Nos a bin ta trahando ariba e hacking aki pa un tempo largo, y porfin nos a logra!

E grupo ta wordo considera pa hopi como hackernan di sombre blanco (specialisa den proteha e siguridad di sistemanan informativo di un organisacion y expone nan vulnerabilidad). Sin embargo, na luna di October 2016 e website di entertainment, Buzzfeed, a bira un di nan victimanan, den un represalia pa un intento di desenmascara un di nan miembronan.

Dia 22 di Januari, e mesun grupo aki a “hack” un di e cuentanan di Twitter di e corant ‘The New York Times’, lagando e simpel mensahe :” Noticia urgente: declaracion filtra di Vladimir Putin ta bisa cu Rusia lo ataca Merca cu misilnan”. Na final di e mesun luna ey, varios account di e cadena di television Mericano, CNN a wordo gehacked.

