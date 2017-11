Tecnologia: Virus peligroso detecta den Google Play Store

Conoci como ‘BankBot’, el a ataca banconan grandi manera WellsFargo, Chase, DiBa y Citibank y a infecta miles di usuario den e ultimo dianan.

Specialistanan di varios compania di siguridad informatico a detecta un trojan peligroso den e Google Play, capaz di horta datonan bancario di e usuarionan.

Segun e firma desaroyado di e antivirus Avast a informa, ta trata di un version nobo di e ‘malware’ conoci como ‘Bankbot’ cu a ataca banconan grandi manera WellsFargo, Chase, DiBa y Citibank y a nan usuarionan na Merca, Australia, Hulanda, Francia, Spaña, Republica Dominicana y Rusia, entre otro.

E versionnan anterior di e aplicación cu tabata camufla e virus a wordo elimina di e Play Store. Sin embargo, algun a keda activo te cu dia 17 di November. Tempo suficiente pa infecta miles di usuario.

E biaha aki, Bankbot, cu ya caba a wordo identifica varios biaha durante e aña aki, a aparece atrobe scondi den aplicacionnan descargabel di diferente genero: flashlight, weganan di carta y memory cleaning. Despues di ta instala den e telefon, e trojan ta capaz di spiona e usuario, recopila su datonan di start session di su banco y horta su placa.

Door di esfuersonan di Google pa reforsa medidanan di verificacion di aplicacionnan cu a aparece den su tienda virtual, e piratanan informatico a cuminsa uza tecnicanan special pa evadi control y deteccion automatico. Por ehempel, e actividadnan malicioso a cuminsa dos hora despues di cu e usuario a otorga e programa di derecho di administrado di e telefon of publica appnan cu diferente nomber di desaroyando.

Pa combati esaki Avast ta recomenda”

• Comproba cu e aplicacion bancario cu ta wordo uza a wordo verifica

• Semper uza e verificacion den dos paso, si e banco ofrece esaki

• Dowload aplicacionnan solamente di websitenan oficial of di confiansa manera Google Play Store of App Store di Apple, y comproba e evaluacion di cada programa. Si hopi usuario ta keha di nan mal experiencia, evita su uzo.

• No duna ‘derecho di administrado’ na un aplicacion, a menos di cu e estrictamente necesario.

• Tin un antivirus