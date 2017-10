Tecnologia: Twitter lo bin cu reglanan mas streng pa combati desnudismo

E red social Twitter lo bin cu reglanan mas duro cu e solo meta di regula e tweetnan cu ta contene “desnudez” y mensahenan di acoso cu e fin di lucha contra e acoso sexual.

Segun un comunicado emiti pa Twitter, diamars anochi e reglanan nobo lo cuminsa wordo aplica den e transurso di e simannan cu ta bin.

E red social “lo cancela di biaha y di forma permanente cualkier cuenta identifica cu e fuente original di desnudez y of usuarionan cu claramente ta publicando informacion pa acosa”, segun e comunicado a indica. Cu desnudez no consenti Twitter ta defini “contenidonan cu imagennan bou di saya” of “contenido di camaranan oculta”, entre otro.

Dor cu e personana cu ta aparece den e imagennan aki “frecuentemente no sa cu e material ta existi, nos lo no mester di un reporte di e victima pa delete e”, e comunicad ta sigura.

E medidanan aki lo wordo adopta siguiendo un promesa cu Jack Dorsey a haci, un di e co- fundado di Twitter, despues di e scandal protagonisa pa e productor Mericano Harvey Weinstein y cu a causa conmocion riba e plataforma aki.

E scandal aki a causa conmocion riba varios red social, unda varios victima di agresion sexual a halsa nan bos y a revela casonan di agresion. Hashtags manera #MeToo a wordo crea como un campaña contra di abuso sexual y rapidamente a bira tendencia.

Fuente: http://www.ntn24.com