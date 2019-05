Tecnologia: Sony demanda pa a gaña usuarionan di su console

SIDNEY, Australia.- Sony Europa ta afronta un proceso legal na Australia pa supuestamente a gaña e consumidornan relaciona cu e devolucionnan vincula na compranan online di weganan defectuoso di PlayStation, fuentenan oficial a informa.

E demanda, interponi pa e Comision Australiano di Competencia y Consumo (ACCC), den un tribunal Australiano, ta afecta tambe Sony Interactive Entertainment Europe Limited (SIEE), filial di Sony Europa y responsabel di e contenidonan di PlayStation na Australia.

“Nos demanda ta encera cu Sony Europa a duna informacion falso y engañoso na consumidornan pa cu e derecho cu nan tin relaciona cu weganan bendi a trabes di e tienda PlayStation”, presidente di ACCC, Rod Sims, den un comunicado.

E entidad regulador ta acusa Sony Europa di a bisa e consumidornan, for di september 2017, cu nan a download e weganan of despues di 14 dia di e compra.

Sony Europa, cu ta depende di compania Japones Sony Corporation, presuntamente tambe a bisa e consumidornan cu e compania no tin e obligacion di paga nan e placa bek si e compania cu a desaroya e wega no ta admiti cu esaki ta irreparabel of ta autorisa e reintegracion.

E empresa a señala na e usuarionan cu lo no duna placa bek pero lo haci esaki cu’n moneda virtual di PlayStation na luga di cu placa, segun e agencia protector di consumidornan.

