Tecnologia: Smarttires, cada dia mas cerca di ta un realidad

Durante marco di Salon di auto di Frankfurt 2017, e companiaAleman specialisa den taira, Continental, a presenta algun taira nobo, concepto cual ta inclui tecnologianan manera ContiSense y ContiAdapt, permitiendo obtene tairanan hopi mas sigur, capas di compronde su entorno y reacciona riba esaki.

Cuminsando cu e tecnologia ContiSense, e ta consisti basicamente den un sensor ubica dentro di e taira, cual ta analisa e estado di dje, siendo capas di midi e profundidad y temperatura di e rubber y si e balornan aki ta ariba of abao di loke e fabricante a establece, e sensor rapidamente ta notifica e chauffeur, ya sea pa modifica su maneho of pa e revisa e taira.

Ademas di esaki, e sensor tambe ta capas di detecta si algun obheto a bora e taira, algo cu por resulta di bastante utilidad ya cu mientras mas lihe drecha e perforacionnan aki, e taira tin mas probabilidad di por wordo drecha.

Hunto na e tecnologia aki, Continental a logra adapta un sensor externo, apoya pa un compresor, cual ta yama ContiAdapt, cu cual e taira por identifica e tipo di tereno den cual e ta den dje y desinfla of yena e taira cu e fin di obtene un grip optimo, ademas di notifica e usuario riba e tereno den cual e ta riba dje.

E compania ta pone por ehempel ora cu e camindanan ta vries, pero e capa di ijs ainda ta hopi fini pa deteca na simpel bista, cu e tecnologia aki e propio taira lo identifica, e lo coregi su presion y ademas lo notifica e usuario pa iguaulmente tuma e precaucionnan debido den su maneho.

Por lo pronto, Continental no a brinda mayor informacion riba un posibel produccion di e taira aki, of si e lo tin varios version cu ta ekipa un di e dos tecnologianan aki, ya cu mirando e tecnologianan aki y e historia di e marca, nos sa cu ora e yega riba mercado, nan no lo bay tin un costo abao.

