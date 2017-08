Tecnologia: Ingenieronan ta desaroya software pa combati sekia

STANDFORD, Merca- Ingenieronan di e Universidad di Stanford (Merca) a presenta un tool informatico pa combati sekia y pa e uzo potencial di awa recicla y di awasero.

E iniciativa, bautisa como AquaCharge, ta pretende di yuda resolve e problema di escasez du awa pa medio di e uzo optimalisa di awa residual y e captura di awa di awasero of di sneeuw deriti.

“Un tool manera esaki ta permiti comunidadnan compronde miho e potencial di un sistema den cual awa procedente di awasero y e awa recicla ta bira un recarga di e awa subterano”, segun Jon Bradshow, un di e ingenieronan cu a forma parti di e proyecto, a splica na EFE.

Pa profesor Richard Luthy, director di e iniciativa, e idea di recila y captura awa no ta nobo, ya cu e sistema ta wordo aplica den henter e teritorio Mericano.

Asina mes, e software lo permiti e sistemanan aki cu unico meta di recarga awa subteraneo cu awa residual cu caba ta cla pa consumo humano.

Un di e preocupacionnan mas grandi di un estado manera California, ta cu e auciferonan subteraneo ta secando, cual ta haci e escasez di awa mas grandi ainda.

E investigado a resalta cu e uzo di awa recicla ta creciendo rond mundo, por ehempel na Africa Meridional, Mexico, Brazil, Medio Oriente, India, Australia, Europa y Merca, pero ta necesario pa mehora e sistema di uzo y reuzo di awa.

E proyecto aki ainda no tin fecha oficial di lansamento y su desaroyadonan a wordo honra door di e Sociedad Americano di Ingenieronan Civil.

