Tecnologia: Hashtag# ta cumpli 10 aña

E famoso hashtag cu nos ta uza riba rednan social, ta cumpli 10 aña. Prome biaha cu esaki a aparece hunto cu’n palabra, niun hende no por a pensa cu e lo haya e funcionalidad cu e tin awendia. Tabata un usuario cu a acerta, door di duna e simbolo aki, cu niun hende no tabata uza, un uzo nobo. Semper bo tabata wak’e ariba bo keyboard sin pensa cu e lo bira un di e toolsnan mas uza ariba rednan social.

Cu e paso di tempo, e simboloa aki compaña di un palabra of frase a bira algo fundamental riba internet, ya sea pa warda e mensahenan, pa yega na topiconan di combersacion di un tema concreto of simplemente como recurso linguistico. Tur esaki ta danki na Chris Messina, e prome usuario cu a sugeri pa haci uzo di e tools aki pa medio di un tweet.

El a propone na su siguidonan pa uza e hashtag #barcamp pa crea un sorto di grupo unda cu lo papia ariba e conferencia na cual e tabata asisti.

Na comienso, e tabata wordo uza pa categorisa y etiketa tweetnan, pero awo el a traspasa e red social di microblogging y ta wordo uza ariba otro rednan social, apart di Twitter. E propio inventor a confesa cu tur cos a cuminsa di manera accidental. “Mi tabata kier pa gruponan wordo forma ariba Twitter cu algo cu no tabata mucho complica, dus mia lansa e propuesta aki”, segun Messini na 2014, den un entrevista cu BBC. “Tabata reina hopi sceptisismo, pero una bes cu mi a cuminsa uz’e y a anima mi amigonan pa haci mescos cumi, diripiente esaki a crece rapidamente”, el a splica.

Twitter a tarda dos aña pa duna e hashtag balor y na 2009 el a bira parti fundamental riba rednan social. Awendia no tin evento, noticia of celebracion cu no tin su hasghtag. Y e no ta solamente util pa usuarionan ta na altura di loke ta sosoden rond mundo pero e ta esencial tambe pa e marcanan y e mundo di marketing. Tur e campañanan di marketing ta bin cu su hashtag pa yama atencion y permiti cu e clientenan comparti nan experiencia riba Twitter, incluso tin biaha e ta bira un simbolo di accion di comunicacion online y offline ora di wordo uza den billboardnan publicitario.

Twitter ta celebra e di dies aniversario di e hashtago cu uno di su mes, #Hashtag10. Segun e plataforma, diariamente un averahe di 125 miyon hashtag ta wordo comparti rond mundo.

Fuente: http://brandmedia.es/