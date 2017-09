Tecnologia: Hackernan ta exigi potretnan intimo enbes di pago den bitcoins

Un style nobo di virus ransomware ta exigi pa e victima manda potretnan intimo pa restaura e acceso na e archivo horta y no pago di bitcoins of un otro criptomoneda manera ta usual. Esaki a wordo descubri pa e grupo MalwareHunterTeam, segun e compania di cybersecurity ESET.

Ademas di e exigencia curioso, e pantaya di e computer afecta ta mustra un moza├»k di fotonan di e trein blauw di e serie infantil “Thomas and friends”, cu e mensahe di texto unda cu splica e pasonan pa recupera e datonan horta.

E virus aki, yama “nRansomware”, a wordo identifica como e tipo di “screen locker”, ya cu e ta block e computer cu tabata wordo uza y no ta permiti acceso na dje te ora cu e usuario dicidi di haci e “pago” , segun Camilo Gutierrez, hefe di Laboratorio ESET den Latinoamerica.

E analistanan di e compania Slovaco a confirma, cu e muestra analisa, deteca pa e solucion MSIL/LockScreen.WH, no ta capas di cifra archivonan, sino solamente di block e pantaya mientras cu e ta reproduci un melodia cada biaha di nobo.

A pesar di esaki, segun ESET e “nRansomware” no parce di ta un menasa sofistica, sino mas bien un “joke ” of kisas un “version di un prueba pa un futuro atake”.

