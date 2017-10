Tecnologia: E notebook Endlessly ta un sensacion riba internet

E notebook Endlessly di Rocketbook ta algo cu a causa sensacion ariba internet. Awo, e mesun compania ta bin cu un otro concepto briyante.

E Rocketbook Magically Connected Notebook a wordo diseña specialmente pa artistanan cu kier hiba nan pinturanan na e era digital. Esaki specificamente ta inclui mayornan cu kier pa nan pinturanan permanece pa semper.

E Magically Connected Notebook di Rocketbook ta permitibo pa pinta, skirbi y tambe pa pinta graficanan avansa den dje. Ora cu bo ta cla, bo por laga e pinturanan manera e notebook regular

Pero cu Rocketbook, un otro opcion reusabel ta bin den wega. Mas specifico, bo por simplemente veeg e pinturanan for di e pagina manera cu bo ta haci ariba un borchi normal.

Esaki por wordo haci cu productonan manera crayon, potlood of marker.

Pero prome cu bo veeg e uit, bo por semper scan esaki y ward’e den un forma digital. Esaki no kiermen bay en busca di e scanner mas cercano of un potret wazig ariba bo telefon.

E notebook aki ta bin cu un aplicacion di un opcion pa scan. E lo saca potret di e pintura (solamente e pintura), hacie mas cla y drech’e. E pintura cu a wordo gescan lo wordo manda directamente pa bo account.

Na e parti abao di e pagina, lo bo wak simbolonan manera un diamante, un hoef di cabay, etc. Den e aplicacion, lo bo asigna e destinacion di e pintura na e simbolo.

Por ehempel, e diamante lo wordo asocia cu Google Drive, e hoef di cabay, cu ta un mensahe directo na bo y asina bo por sigui. Despues, marca e simbolo riba e pagina di e notebook (diamante, por ehempel), saca un potret y e pintura drecha lo wordo manda pa bo Google Drive. Asina facil.

