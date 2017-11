Tecniconan di NV Elmar hopi ocupa e ultimo dianan

“Nos cuerpo tecnico tin algun dia bastante ocupa, tanto e grupo cu nos tin afo trahando 12 ora pa dia na British Virgin Island, como e ekipo na cas cu ta atendiendo bastante reto tras di otro’, asina ing. Elthon Lampe, Customer Relations Manager na NV Elmar a conta na final di un dia bastante ocupa awe. For di algo pasa di 10 or di mainta, nan a perde suministro for di WEB y te casi 4 or di atardi a caba di reconecta e ultimo cas riba nan red di distribucion di coriente.

Elthon Lampe a conta cu tabata pa 10:15am cu un parti substancial di e suministro cu ta drenta nan substation via WEB Aruba NV, e cay afo. Consecuentemente, varios area a perde suministro di coriente. Tecniconan a move mesora pa e substationnan den preparacion pa por maneha e demanda y pa mira con ta parti coriente ora WEB keda cla. NV Elmar tabata den contacto estrecho cu Centrale di WEB pa sigui e desaroyo di cerca relaciona cu e problema cu nan a haya den nan planta, cu a causa cu nan a tira dos feeder grandi, Elmar # 1 y Elmar # 2 abou.

Despues di 45 minuut cu coriente a bay mainta, ya a logra soluciona e reto y a cuminsa reconecta suministro normal riba nan red. Sinembargo pa 12:00pm atrobe WEB a baha e suministro pa NV Elmar, cu consecuencia cu atrobe Elmar # 2 a cay afo y tambe Elmar # 8.

Esey a pone cu gran parti di Noord pero despues tambe Oranjestad a cay afo. Ora cu merdia a pensa cu e red tabata stabiel, atrobe a tira un otro liña afo, cu consecuencia cu un area den Santa Cruz te Savaneta a resulta afecta.

NV Elmar a gradici su tecniconan cu a activa mesora despues di e alarma di WEB pa por prepara pa maneha e demanda y prepara pa suministro. E ultimo simannan si no ta accidente di auto, ta lamper cu ta dal den nan instalacionnan y awo tambe ta retonan den planta di WEB pa cu produccion di coriente, ta influencia e suministro regular di coriente riba nos isla.