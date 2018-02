Tecnicanan nobo pa trata obesidad morbido sin cirugia

Te cu e dia di awe, tratamentonan pa obesidad grave of “morbid”, a implica operacionnan delicado no extento di cierto riesgo.

E balon intragastrico, por ehempel, busca, riba tur cos, controla e saciedad di e pashent pa cu, poco poco, e por mehora su habitonan alimenticio. E ta un tecnica cu ta implica, sin duda, un gran inversion personal y psicologico.

No obstante, e mesun aña, a apoya ya un terapia nobo cu ta dunando bon resultado. Ta trata di un enfoke nobo caminda cu ta duna solucion na e problema di obsedad morbido.

Ta e sistema Aspire Assist, un tecnologia den apariancia bastante simpel (no tin mester di sirugia) cu ta busca pa reduci e calorianan absorbi pa e curpa.

A continuacion nos ta bay dunabo tur dato.

Tratamento nobo pa pashentnan cu obesidad grave

Obesidad grave of obesidad morbido ta unda cu e persona ta presenta un indice di masa corporal (BMI) mayor di 40.

E sobrepeso aki ta limita considerablemente e calidad di bida y ta asocia, ademas, na enfermedadnan grave cu por causa morto na un edad hopi tempran.

Causanan di obesidad morbido

Leu di loke hopi hende por pensa, obesidad grave no debe unicamente na comemento den exceso, pa no tin forsa di boluntad of pa yena un bashi emocional cu cuminda.

E investigacion cientifico ta bisa nos cu e por inclui varios otro factor:

* Genetica tin, sin duda un clave importante. Ta loke ehempel ta haci un persona, ainda haciendo dieet y ehercisio, no por baha di peso.

* Metabolismo ta otro aspecto cu tin cu tene na cuenta.

* E ambiente, modelonan educacional, enfermedadnan determina… Ta catalisadornan di gran relevancia.

* Di e mesun manera, expertonan ta indica na nos cu ta existi un teoria yama “punto di ahuste”, cu ta necesario pa tene na cuenta. Nos celebro ta dispone di un especie di termostaat cu ta provoca pa tin personanan mas tendiente den gana peso.

Laga nos pone un ehempel. Si bo dicidi di restringi bo consumo di caloria, bo celebro lo responde bahando e metabolismo. Bo por durante algun siman logra perde peso, pero den poco tempo, lo bo por recupera di nobo e kilonan perdi.

Un enfoke nobo pa e tratamento di obesidad

Tabata laboratorio Daser Medical cu a crea e dispositivo aki cu, despues di a wordo aproba pa e Administracion pa Alimento y Medicamento di Merca (FDA), ta wordo distribui ya rond mundo.

Su funcionamento ta basa riba e siguiente puntonan:

* Aspire Assist ta un bypass cu ta wordo aplica mediante un endoscopia (un tubo chikito di silicon) den e stoma.

* E tubo di silicon aki ta wordo conecta e stoma cu e parti exterior. Es decir, nos lo tin un stoma den nos abdomen cu ta sirbi di porta di acceso.

* E stoma aki ta midi apenas 2 cm di diametro. Bo no ta not’e ni e ta molestiabo.

* E finalidad ta lo siguiente: cu e propio pashent ta basha afo loke el a ingeri y cu el a almacena den e stoma.

* E propio Aspire Assist ta absorbe di su mes un 30% di e alimentonan conteni den e stoma.

* E ta capas di calcula, den funcion di loke e tin den interior, e cantidad husto cu e tin cu aspira pa e nivel di caloria cu e ta bay absorbe posteriormente e organismo ta husto y adecuado.

* E dispositivo tambe ta dispone di un contador na modo di siguridad. E persona nunca, di su mes, aumenta e cantidad di “aspiracion.”

* No obstante, y esey nos a tene na cuentam e procedimento no ta sirbi di nada si no ta complementa cu un programa adecua di control y siguimento medico.

Cada poco tempo e persona tin cu acudi na su programa medico pa reinicia di nobo e mecanismo di e dispositivo pa, di e manera aki, garantisa e control y salud di e pashent den tur momento.

Loke e pashentnan mester sa cu ta somete nan mes na e tecnica nobo aki sin cirugia ni peliger di mortalidad

Hopi di e tratamentonan cu ta tuma luga pa reduci e indice di masa corporal sa implica cierto riesgo.

E intervencion y posoperatorionan ta hopi delicado y no tur persona cu obesidad grave por somete nan mes na e procedimentonan aki.

No obstante, ta importante corda cu e metodo di aspiracion di cuminda no ta e solucion na obesidad grave of morbido: e ta un herment.

E tin como bentaha cu ta mas facil di aplica na e pashent, cu e efectonan secundario ta minimo, pero sin e implicacion y responsabilidad di uno no ta sirbi di nada.

Ta cumbini tene na cuenta algun factor:

* E pashent lo pasa na forma parti di un riguroso programa di control y siguimento medico.

* E ta yuda mehora su habitonan alimenticio y estilo di bida.

* E procedimento aki lo tin un duracion di 5 aña. Pasa e tempo aki y una bes e persona logra e peso adecuado, e por stop di uza e Aspire Assist pa mantene y consolida e habitonan adkiri.

Manera nos ta wak, ciencia y medicina ta sigui comprometi den duna respuesta na un problema di salud publico manera ta obesidad.

Fuente: Mejor Con Salud

