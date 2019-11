Teatro di Ser’i Noka su construccion a wordo anuncia 56 aña pasa

Den luna di november na aña 1963 a sali publica den prensa local cu un grupo di hende tabata tin e intencion y lo a haci e esfuerzo pa construi un teatro den aire liber. Algo cu nunca antes a wordo haci na Aruba.

Awe nos ta reproduci e publicacion aki, pa asina nos comunidad por conoce un poco mas di e historia rico y importante di nos herencia cultural cu ta e teatro di Ser’i Noka na Santa Cruz.

Aki ta sigui e publicacion den “Arubaanse Courant”, 21 di november 1963:

“Santa Cruz, 21 nov. – Despues di hopi discusionnan y deliberacion cu diferente instancianan di gobierno y otro institucionnan, e asociacion recien estableci, esta “Teatro Arubano” a logra diahuebs siman pasa e promer trabaonan pa un teatro na aire liber na Santa Cruz por a cuminsa.

E teatro, cual ta wordo traha den e Rooi di “Awa Blanco” cu ta pasa tras di e convento na Santa Cruz, lo costa asosiacion algo mas cu 1.000 florin pa hay’e cla pa e prome presentacion den dje dia 8 di December na ocasion di e fiestamento di e 100 aña di existencia di e parokia di Santa Cruz.

E plan pa e teatro na aire liber, cual ta esun di promer di Aruba, esta pa comedia, a resulta door di algun coincidencia.

Na Santa Cruz e comision encarga cu e construccion di e kleuterschool tabata trahando plannan pa fuera di laga e school cu ta wordo construi ta un regalo na e parokia di Santa Cruz na ocasion di e 100 aña di existencia di e parokia, alavez tin un programa special pa fiesta e promer siglo di existencia.

Durante e trahamento di plannan aki, señorita Nena Vrolijk un di e miembronan di Mascaruba a propone pa e grupo aki di comedia duna su cooperacion na e prograna di festejo di e tanto aña di existencia di e parokia, door di duna un presentacion (e promer) di e comedia “Maria di Mahuma” na Santa Cruz.

Door di e proposicion aki di señorita Vrolijk, e resto a resulta. E pastoor di Santa Cruz K. Berlage, e ora a haya cu lo ta mas bunita si por a hunga e comedia un biaha den cada bario di Santa Cruz. Pero aki e plan a bin den choke cu problemanan tecnico, manera accoustiek, locual ta haci masha dificil, hasta imposibel, pa hunga un comedia na aire liber.

Pero sinembargo, a wordo dicidi pa hunga e comedia un biaha na e ocasion special na Santa Cruz y pa motibo di esey a plan a resulta pa duna e comedia un nomber cu ta pas mas mihor pa e comedia cu ya lo tin su premiere na Santa Cruz.

E miembro di Mascaruba Dominico Tromp a propone e ora pa e comedia na lugar di “Maria di Mahuma” haya e titulo “Maria di Ser’i Noka”.

Ser’i Noka ta un serito poco panoord di e convento na Santa Cruz.

Durante un bishita di señor Piet Eelvelt, e regisor di Sticusa cual ta un di e personanan cu tabata un “motor” incansabel di e grupo di Mascaruba hunto cu Dominico Tromp na e Ser’i Noka, e combersacion a bolbe bin ariba e punto di un presentacion na aire liber, mescos cu esaki a tuma lugar algun tempo pasa na St. Maarten.

Canando door di e cunuconan den becindario di Ser’i Noka, señor Piet Eelvelt y D. Tromp a yega na e Rooi di “Awa Blanco” cu ta pasa tras di e convento na Santa Cruz. Y aki e plan cual tabata den laira ainda, diripiente a bira definitivo ora cu señor Piet Eelvelt a duna di conoce cu den e rooi lo ta e mihor lugar pa hunga un comedia na aire liber.

E Construccion

Despues cu e plan a cria forma definitivo el a wordo pone ariba papel y e diferente discusion en cuestion cu tereno, construccion y cubierto di e gastonan a cuminsa.

Segun nos a wordo informa for di banda di e trahadornan di e plan aki, nan tabatin hopi discucion y deliberacion promer cu nan por a logra haya yudansa y aprobacion di nan plan, cual indudablemente ta un experimento ariba e tereno aki na Aruba.

For di banda di gobierno, un of mas persona a wordo manda pa calcula locual lo ta e gasto pa construccion di tal teatro den e rooi, esaki lo tabata 6.000 florin, esta segun nos a wordo informa di bon fuente.

E organizadornan cu no tabata mucho di acuerdo cu esaki y no por a compronde con e construccion aki por costa asina hopi, a laga un persona experto ariba e tereno di tal construccionnan calcula e gasto, locual segun su calculacion no ta mas cu 1.000 te 1.500 florin. Cu tur e puntonan aki e organizadornan a bolbe aserca B.C., kende alfin a duna aprobacion y yudanza na construccion di e teatro.

Asina diahuebs siman pasa, un bulldozer a cuminza cu e trabao.

E promer trabao principal tabata pa traha dos dam rond di e lugar den e rooi caminda e teatro lo wordo traha y despues coba un rooi nobo rond di e tereno aki, pa asina e rooi por sigui core normalmente, pero awor pa noord di e tereno pa e teatro.

Werkverschaffing a wordo poni na trabao pa limpia e tereno y coba e lugar den e rooi caminda e teatro lo bin. Promer cu e rooi por a wordo coba mas o menos un meter di haltura di awa cu tabata para aden mester a wordo gepomp afor, pa despues e bulldozer baha aden y saca e lodo afor.

E lugar caminda e teatro lo ta situa lo bira mas o menos dos meter hundo y lo duna accoustiek perfecto.

E tereno di e teatro na aire liber lo wordo sera cu un cura di cadushi y waya, cual trabao tambe lo wordo haci pa Werkverschaffing gratis.

Pa lugar di sinta pa e publico y e problema di electricidad pa luz, peticionnan a wordo manda pa comite di Wilhelmina Stadion pa haya e lugarnan di sinta movibel fia y na ELMAR pa haya yudanza den ponemento di coneccionnan electronico. Unabez cu esakinan wordo haya anto tur cos ta cla y no tin ningun estorbo mas den caminda pa realiza e teatro na aire liber, “unicamente si awa yobe siete dia”, segun presidente di “Asociacion Teatro Arubano”, señor D. Tromp.

Plannan pa futuro

E “Asociacion Teatro Arubano” bao di kende su guia e teatro na aire liber na Santa Cruz ta wordo traha, na e momento ta buscando un nomber adecuado pa e teatro.

E intencion ta pa duna e teatro un nomber original cual alavez ta expresa e lugar caminda e teatro ta situa. E plannan di futuro pa e teatro ta grandi.

E lugarnan di sinta den futuro lo bira manera esunnan di e amphiteatronan di antes na Roma, esta di piedra (cement) traha den un medio circulo rond di e podium.

E tereno di e teatro lo bira un plantsoen cu diferente matanan y lugar di sinta.

Esakinan tur ta plannan pa futuro, esta si resulta cu e teatro na aire liber ta un exito. En todo caso, na e momento ta wordo traha duro pa e teatro aki ta cla pa e promer presentacion na aki 2 siman y mei di e comedia Ser’i Noka.”

Asina nos por lesa awe con tur cos a cuminsa pa cu e anfiteatro di Ser’i Noka.

E teatro aki durante ultimo tempo ta den luz hopi positivo pa e hecho cu fundacion Go Cultura a ricibi e autorisacion for di Parokia di Santa Cruz pa cuminsa cu e trabaonan importante di restauracion y renobacion di e pida importante di nos herencia y cultura aki.

Pronto nos comunidad por sigui disfruta di proyectonan positivo y inspirativo den e anfiteatro historico aki.

Fuente: Departamento Arubiana-Caribiana di Biblioteca Nacional

