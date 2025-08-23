Manera ser constata previo na e participacion di #TeamARU na e Weganan Panamericano Junior ASU2025, Comite Olimpico Arubano a añadi un “Welfare Officer” cu tin como tarea principal salvaguardia e bienestar di nos atletanan y delegacion durante e partipicacion na e evento multideportivo.

Pa ASU2025, #TeamARU a ser acompaña door di Rochelin de Cuba, un profesional cu ta traha den e sector di salud mental como psicologo na Aruba, unda e la logra participa den diferente tayer di “Safe Sport” y a forma un parti esencial di nos delegacion. Scucha Rochelin mes conta mas di e experiencia aki cu sigur tin hopi balor agrega y lo sirbi como base pa sigi desaroya e parti di deporte sigur na Aruba. #TEAMARU