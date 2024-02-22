Otro siman dia 2 di Maart ta bay tin e challenge entre Team USA vs Aruba.
Aruba ta den full swing caba y ta cla pa enfrenta Team USA. Taekwondo Team Aruba ta bou guia di Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn y ta firme pa e challenge contra di Team USA.
Team USA ta bou guia di Master Antwuan Wilson di Next Level Taekwondo kende ta bay coach Team USA. Team USA ta bay tin nan mannan yen cu e team di Aruba. Diahuebs Team USA ta yega y Diabierna ta bay tin e registracion di Team USA y Team Aruba.
Diasabra dia 2 di Maart pa 7’or di anochi den Centro di Bario Brazil bin apoya e challenge entre Aruba y USA. No perde e dia aki pa wak e team di Aruba y entre nan e bringadonan di Aruba su team di TK5 cu a caba di gana e di 10 Copa na Surinam.