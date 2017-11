Team “Snor” un biaha mas victorioso

Den weekend ultimo, e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Kudawecha, esta 99 Bar & Restaurant, a bolbe tene otro exitoso buelta den domino, caminda e dos eterno rival nan Team SNOR y Team CABA COS a sa di duna otro tremendo bataya!! Tabata un berdadero placer observa con atrobe un cantidad grandi di fanatico a bin apoya nan team, yenando Kudawecha Square Garden rand rand!

E wega a cuminsa cu’n sorpresa! Den corto tempo Team SNOR a pica dilanti cu nada menos cu 7 – 1, y Snor ta na baba mescos pushi cu ta lembe manteca na boca!! Sinembargo, rapidamente Team CABA COS a mustra cu tin un limite na “soñar no cuesta nada”! Den corto tempo Team CABA COS ta cuminsa corta bentaha y mita tempo ta bay aden cu score di 11 – 8 pa Team SNOR.

Den half time, un biaha mas miembronan di ambos ekipo, y tambe e gran cantidad di fanatico, ta keda babuca di e cantidad grandi di snacks exkisito cu 99 Bar & Restaurant ta ofrese nan clientela pa pasa boca, locual sinceramente ta hasi 99 Bar & Restaurant “the number one place” pa e tipo di eventonan aki!

Campana ta bati y segunda buelta ta cuminsa! Den corto tempo e score ta mustra di lo bay bolter na fabor di Team CABA COS ora nan ta empata na 14 – 14!! Manera semper, aki ta e conosido “boiling point” caminda awa ta cuminsa herbe y planchi ta coi candela! Nivelnan di hormoon testosterone ta bay halto y varios integrante di ambos team ta midi forsa di voz y ta frega pecho contra pecho, pero manera nan ta bisa na Hulanda “dat hoort er nou eenmaal bij”, y despues di un rato lama ta bolbe bira calmo, aunke si bo tira un cabes bou superficie bo ta sinti cla cla cu ainda ey bou “stroom” ta hala duro!

Y toch, na final di un emocionante y electrificante bataya, a cuminsa bira bisto cu e biaha aki Team SNOR t’e team cu mas rosea y por ultimo ta sali victorioso un biaha mas. Despues di esey, manera mester ta, ambos team a sigui celebra hunto den un ambiente super ameno, intercambiando weganan amistoso. Gerencia di 99 Bar & Restaurant kier a gradici ambos team y nan fanaticada pa otro anochi super ameno, y tambe na Romar Trading y Old Parr pa e fabuloso sponsoring di e torneo.