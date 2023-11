Shonnan, antes den peliculanan di cowboy di añanan 50, ora e klapdeur dal habri y bo wak John Wayne cana drenta bo sa mes ora … Aha! Cos a drecha! Helaas speculaas, mara den bida real cos ta bay asina facil manera un script di pelicula. Porta a dal habri berdad, un tercio c’un cana y mirada estilo John Wayne a cana drenta berdad, pero lamentablemente, ora e huma dje tiroteo a clarea, e mes un victimanan di biaha pasa a keda masacra atrobe.

Tabata e anochi di diasabra 27 di november ultimo cu e asina yama revancha di siglo a tuma luga na e famoso Domino Square Garden entre e trabuconan di Team Snor contra e “John Wayne”-nan di Team Sero Blanco. Biaha pasa, riba 1 di april, “Snor” Perez y su compinchinan a haci un berdadero masacre entre e pobernan di Sero Blanco. E biaha aki Sero Blanco a bin cu algun hired guns, entre otro e temerario Nai Rasmijn kende a dal e klapdeur habri y c’un mirada stoico estilo John Wayne a observa e campo di bataya. Aki e ta bay pone trabuconan para stret, aki e ta bay pone careda di bina caba, aki ta caminda e ta bay pone doño di circo come su snor sin salo ni peper. Jammerrrrr … un conocido DJ di decada di 80 lo a grita. Cos no a bay manera plan A.

Wega a cuminsa bon pa Sero Blanco y ta empata na 4-4 ora cu un integrante di Team Snor a dicidi di cambia slof preto pa slof ros pa cambia suerte. Ata! Snor ta piki 7 wega y ta drenta half time cu score criminal di 11-7! Paniek in de witte tent! Reunion grandi pafo entre integrantenan di Sero Blanco! John Wayne cu six-shooter den man ta tene un “peptalk” di djaki pa Vietnam bin bek! Di dos tempo ta bay aden y p’un dado rato, ta mustra cu e “peptalk” lo duna fruta! Sero Blanco ta corta bentaha te 9-12! Sinembargo, aparentemente, e “peptalk” parce ta traha na China ya cu su efecto no a dura mucho! Den no time Team Snor ta pika bay dilanti atrobe, y sin mucho “fu” ni “fa” ta raspa Sero Blanco cu score escandaloso di 21-11! E potretnan ora di parti premio ta papia pa nan mes shonnan … “John Wayne”, kende por cierto a cumpli cu su parti y sensacionalmente a gana 5 wega (45% di locual Sero Blanco a produci), ta sinta c’un cara di poco amigo y c’un mirada “I’ll be back!” estilo Terminator. Shonnan, keda pendiente, pasobra careda di bina no a caba aki. Keda pendiente tambe pa e grandioso “Nos cu Nos” di Team Snor dia 10 di december proximo. Aña pasa Dr. Tico Dirks y Tony a gana, nan lo logra atrobe? Keda pendiente!