Shonnan, diasabra anochi 28 di october ultimo, esnan cu no tabata tin nan pilder di nervio a pasa malay y momentonan di temblitis pio cu yuwana cu nan a dal cu piedra di stichi! Un berdadero sambombaso legendario a tuma luga den e bataya epico dje anochi ey entre e legendario Team Snor y e temerario guereronan dje barancanan grandi, esta Team Red Stone di Ayo. Fundeshi di Domino Square Garden a keda tembla so bou dje gritonan Arawak dje ‘cheerleader’-nan di Ayo ora nan a cuminsa apoya nan ekipo den un impulso impresionante pa den tempo record yega un bentaha di nada menos di 9-3!

Kico por ta pasando aki nan? E rumornan cu Red Stone ta manda seña via wifi por ta berdad? Un bista riba e cara preocupa di capitan Magda di Team Snor ta indica berdad cu e situacion ta preocupante. Nos di redaccion di biaha a pone nos camaranan di sistema AI “scan” cara di tur participante di Red Stone, y mes ora nos a intercepta mirada fiho di un integrante notorio di Red Stone, conoci como un legendario “tricky man”, ta wak intensamente direccion di su patna! Señal? Nos sistema AI di biaha a de-codifica e programa celebral y print esaki riba potret ‘hard copy’! Shonnan, e imagen ta papia pa su mes!

Mientras tanto den background, bou presion, capitan Magda ta saca pen cu papel y ta cuminsa haci calculonan misterioso y duna ordennan na su ayudante, y den no time cos ta cuminsa balansa y Team Snor ta drenta halftime cu score di 9-11. Un corte di bentaha substancial! Di dos tempo ta bira un berdadero ‘nerve wrecker’ manera e Mericanonan ta bisa. Bou gritonan histerico y apasiona dje cheerleadernan Arawak, e guereronan di Ayo ta hiba un bataya desespera pa stop e avance di Team Snor! Capitan Magda, c’un calma casi stoico, ta duna instruccion tras di instruccion, ta schuif hungado di un mesa p’e otro, y sensacionalmente ta tabla wega na 14-14! E bataya ta na un nivel di adrenalina y tension cu no por wanta mas ora ta sigui mano a mano empata na 18-18! Sensacionalmente, bou gritonan Arawak di desesperacion, Team Snor ta pika dilanti na 20-18! E volumen di zonido dje gang di Arawak ta bula tur nivel di decibel ora espectacularmente Red Stone empata na 20-20! Y, despues di un momento largo di silencio di corta rosea … e grito di alivio ta cay … “SNOOOOR”! Team Snor, n’un manera impresionante, ta “edge” Red Stone p’un punta di nanishi n’e finish line cu score di 21-20! Kico a pasa aki? Con por ta? Den secreto, capitan Magda c’un gesto secreto ta duna claridad n’e misterio ora n’un forma scondi e ta mustra nos un aparato chikito c’un luz berde ta cende paga. Un aparato estilo James Bond pa stroba señal di wifi … shonnan, aki ta “case closed”!