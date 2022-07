Diasabra atardi 23 di juni. Den scurito despues di bahada di Solo, un auto ta parkeer pocopoco bou dje palo di kwihi di mal ehempel aya na highway 69 na Calabas. Prome cu e paga luz y motor, e chauffeur ta hala un rosea largo y pisa. Su bista ta keda fiho riba e entrada dje famoso y unico Domino Square Garden na mundo, e tempel di domino caminda ultimo tempo sla a coy su curpa sin fin. Suavemente, sin kita su mirada firme for dje porta, e ta sacudi cabes y murmura “Not this time baby … awe un otro gay lo canta.” Cu paso dicidido e ta crusa caminda, habri e porta dje establecimento y keda para den esaki p’un fraccion di seconde pa su bista custuma n’e claridad paden. Pocopoco e cacofonia di harimento, papiamento, y gritamento den e bar ta baha n’un murmuyo, y tur esnan cu a bira cara y wak Snor Perez para den entrada, a haya e mes un gevoel … su aura e anochi ey tabata diferente.

Wel, shonnan amante di “cutting edge” domino, ta manera cu e showdown dje anochi ey, e bataya entre Team SNOR y RANGERS DT, a start, un y tur den Team Snor por a observa y deduci cu e aura di Snor por ta a cambia, pero su style di hunga domino no. For di tempran palo a cuminsa coy Snor su curpa! Wega tras di wega ta bay perdi, y mes ora capitan di team, Ms. Margo, a duna instruccion cla y raspa pa un y tur den team Snor “step up to the plate” si no e storia dje anochi ey lo bay caba atrobe manera ultimo biahanan … bou dje palo di kwihi! Rangers DT no a bin pa haci wega! Den prome buelta, mientras Snor ta hayando sota tras di sota, e otro integrantenan a hiba un bataya formal y cu score di 11-7, Team Snor ta drenta halftime c’un bentaha.

Despues dje pasapalonan tremendo, segundo tempo ta cuminsa y ta bira bisto cu en berdad Snor ta den un racha di malora pasobra te hasta sapato blanco a cuminsa yobe! Rangers DT sensacionalmente ta empata e wega na 17-17! E gritonan histerico di victoria di Rangers ST ta rezona den full e luga … “BLUE, BLUE, BLUE!”

Bou “high tension” e bataya ta gatia bay dilanti … 18-17, 18-18, 19-18, 19-19 … e barco di Team Snor ta ariba lama bruto, pero captain Margo tin e timon duro wanta! Captain Margo ta duna Snor un “aanwijzing” y ponele saca e koki Chines for di cushina per direct! Team Snor ta pika dilanti cu 20-19, y por ultimo, despues di no por a gana un solo wega, Snor Perez hunto cu Chef Han ta gana e wega crucial pa pone Team Snor back in town cu score di 21-19! Otro candeloso anochi di drama y sensacion n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas!