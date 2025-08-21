Diasabra ultimo, 16 di augustus, e mundialmente famoso Domino Square Garden tabata scenario di un berdadero “clash” entre dos team fuerte den domino! Ta trata aki di nada menos Team Snor, bou liderazgo di e flamante Nelson “Snor” Perez, y e trabuconan di “boven de brug”, esta Pariba Legends bou liderazgo di Nigel a.k.a. “Chuffy”. E encuentro aki tambe sa ser yama e “Clasico” entre Snor y Legends, cual e biaha aki ya a drenta su di cuatro edicion!
Via nos infiltrantenan den DIA (Domino Intelligence Agency), a bin “tap” algun mensahe den e group chat di Pariba Legends caminda Nigel ta pronostica cu e biaha aki Pariba Legends lo gana c’un score palindromo (bo les’e rechts bay links, of links bay rechts, e ta keda mescos) di 21 – 12! Mas cu claro, ora e noticia aki a leak ta masha hopi stof a bay laira!
E bataya ta cuminsa c’un Team Snor den bon condicion, mustrando cu e pronostico ta material p’e bari di sushi. N’e prome rond di prome mita, Snor ta pika bay dilanti cu 3 – 2. Den segundo rond, Snor keto bay dilanti cu 6 – 4. Cos ta bira spannend n’e di 3 rond caminda Snor ainda tin bentaha minimo di 8 – 7. Pero, djaki Legends ta habri valve y ta bay dilanti cu 10 – 8, pa finalisa prome half cu score di 11 – 9!
Aki tabata tin un halftime sumamente ameno caminda a celebra cumpleaños di “Snor” Perez. Cortamento di bolo, cantamento, foto shoot, y mas cu claro, e snacks a lora na ordo completamente gratis! Sinembargo, prome cu di dos mita cuminsa, Captain Margo a dicidi di haci algun cambio den Team Snor, y aki ta caminda Nigel a cuminsa wak nubianan scur forma n’e horizonte di Pariba Legends! Na papia di Nigel: “asina Magda haci cambio, ta problema so bo por spera.”
Team Snor ta ranca sali y bay dilanti cu 13 – 12! E piloto di Team Snor ta hisa speed y Snor ta bula bay dilanti cu score 17 – 13! Tur skina dje arena di domino por tende e gritonan di “Snoooor”! Team Snor ta tuma un bentaha monster di 19 – 15! Pariba Legends ta dal un hik y haya un punta mas, pero Team Snor ta “close the deal” cu score impresionante di 21 – 16! Si observa bon, Pariba Legends a gana e prome mita cu 11 – 9, pero di dos mita Snor ta suta nan cu 12 – 5! Team Snor awo ta dilanti den e Clasico cu score di 3 -1. Snor Perez kier a extende un palabra di danki na un y tur cu a contribui pa cu e anochi special aki tabata un exito rotundo!