Señores amante di bon domino, diasabra ultimo tabata tin otro sambombaso di encuentro aya n’e mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Kudawecha y Calabas. E fuertisimo ekipo di Team Snor, bou liderazgo di e flamante “Snor” Perez, a demostra un biaha mas pakico nan ta “the team to beat” despues cu nan a garna e barancanan cora di Ayo Red Stone laga solamente un sero di grijs atras! Kico por a bay fout n’e ekipo semper duro di Ayo, niun analista di domino por a splica. Por ta nan no sa e password nobo dje WiFi di Domino Square Garden, pa asina e señanan core “smooth” via whatsapp? Nos lo keda pendiente pa mas investigacion.

Den un frega di wowo, Team Snor a bay dilanti cu score di 4-1! Ayo Red Stone ta haci un intento heroico pa alcansa Snor y ta yega cerca cu score di 4-6 pa Team Snor. Aki capitan di Team Snor, den su mes un palabranan, ta pone un y tur hala faha mara y e score ta ked bay na un pa mi, un p’e, y halftime ta bay aden cu bentaha pa Team Snor di 11-9. Pasapalonan a skeiro rond completamente gratis y publico en general tabata gozando di un tremendo ambiente. Segunda tanda ta bay aden, y ata! Ayo Red Stone ta haci un comeback monstruoso, ta gana 4 wega sigui, y ta tuma un bentaha di 13-11! Aki Team Snor a bay den “panic mode”, a hala tur bela manda halto, a tira nitro den tur motor, sea nitro di Schotland of local, y c’un salida enorme Team Snor ta bay laga Ayo Red Stone atras cu score aplastante di 21-13! E barancanan cora di Ayo a wordo garna te na stof di Sahara cu a keda zweef rond den e aire friu di airco! Shonnan, keda pendiente pasobra mas cu claro e cos aki no ta bay keda asina! Y, shonnan, prome cu ceramento dje reportahe aki, noticia a caba di drenta cu Domino Square Garden, conhuntamente cu Team Snor, ta trahando riba un otro torneo estilo knockout pa sacudi fundeshi di e teamnan di domino! Keda pendiente!