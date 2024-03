Shonnan, diasabra ultimo, 16 di maart, un berdadero sambombaso di wega di domino tabatin na e palacio di plak piedra, e unico Domino Square Garden, aya n’e grens entre Calabas y Kudawecha.

E dinamico “team to beat”, esta Team Snor, bou liderasgo dje flamante “Snor” Perez hunto cu su “general tactico”, Captain Magda, a pronostica cu Sero Blanco Domino Team lo bira nan siguiente victima, pero shonnan, locual si nan no a pronostica ta cu esaki lo bira un “zware bevalling”!



Team Sero Blanco a bay c’un berdadero ekipo ‘mercenario’ cu intencion serio di corta Snor su bigote y ponele come esaki sin sao y sin peper!Ora bo wak cara di Nai Rasmijn ta milita den ekipo di domino, hala faha mara pasobra cos ta bay bira ‘spannend’!

E prome tanda a bay estilo un pa mi, un pa bo. Un rato Snor ta ‘on top’, un otro rato e ta ‘den bottom’, y asina ey e wega ta preta-preta y dado momento Sero Blanco ta ariba cu 10-9! Team Snor ta grita “alle hens aan dek”, y cu hopi lucha toch ta logra drenta halftime cu bentaha minimo di 11-10!

Despues di a goza dje snacknan gratis, e bataya ta continua y Captain Magda ta man na cabes pasobra dos hungado di Team Snor mester a bay. Sero Blanco ta probecha di biaha y ta bay ariba cu score di 14-12! Ata! Otro hungado di Team Snor ta bula afo.

Captain Magda ta drenta cushina y saca chef na horea pa bin yuda! Team Snor ta recupera 16-15. E bataya ta manera horcan cu ta coy forsa ora ta empata na 18-18, y un y tur presente por a sinti e atmosfera di presion y ansha! Sero Blanco ta manera tribon cu a hole sanger y ta bay den un “feeding frenzy”!

Score ta bay 19-18 pa Sero Blanco. Angustia total ora Sero Blanco ta yega ‘top of the hill’ cu score di 20-18! Captain Magda un tin mas huña pa come y ta haci cambio desespera. Ata … Snor ta corta bentaha na 19-20; un wanta di rosea mas, y Snor ta empata sensacionalmente na 20-20! Y ata, un biaha mas, tanten nochi no cera bina su careda un ta caba! Cu forsa di alivio total Snor ta grita “Binti-uuuun!”, y dje forma aki ta caba ansha y susto di tur hungado y fanatico.

Ambos ekipo ta brasa otro den un ambiente mutuo y di respet pa c’un berdadero bataya epico den e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden!