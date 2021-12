Despues di un siman largo di tension, di tiramento di palabra ‘heen en weer’ y chuerchemento bay off, porfin e bataya tan spera entre e trabuconan di pariba di brug, esta TEAM PARIBA LEGENDS, y e cunukeronan di TEAM BOU PALO BOYS, a drenta e arena diasabra anochi ultimo n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas. Cos tabata cla e anochi ey p’e ‘fireworks’!

Prome cu half time, e ekipo di BOU PALO BOYS mester a wanta dos clean board, dos sapato blanco bunita asina cla pa yena nan cu yerba y pone pa Sinterklaas su cabay! Sinembargo, mester bisa cu cunukeronan di BOU PALO a hala faha mara y a drenta mita tempo c’un bentaha di 11 – 8.

Den e di dos tanda, ata ‘express delivery’ ta bati na porta di PARIBA LEGENDS.

Ora nan habri porta wak, nan ta haya nan dos sapatonan blanco cu etiket marca ‘retour to sender’! Cos a bira hot di biaha! Den un tremendo bataya estilo ‘last lap’, BOU PALO BOYS ‘langzaam maar zeker’ ta sa di bay dilanti y na final presion ta coy curba dje legendarionan di pariba y nan nervionan no por wanta mas. BOU PALO BOYS ta gana cu score convincente di 21 – 16, y ta pinta un mapa bunita p’e legendarionan unda nan mag bay sosega bou dje famoso palo dilanti Domino Square Garden! Un remarca cu a yega na mesa di redaccion ta cu e famoso y legendario ‘Snor’ Perez no a hunga e anochi ey, y ta p’esey mes a keda demostra cu sin e ‘edge’ di Snor, PARIBA LEGENDS nan ‘hand sanitizer’ ta bira slap … slap! Por ultimo, den un entrevista exclusivo, un ex-pancho di decada 70, un tal R.J., a declara cu cuidao sigui uza e palabra ‘LEGEND’ sin su autorisacion, ya cu t’e ta e unico cu mag yama su mes LEGEND DI PARIBA. Shonnan keda pendiente pasobra e desenlace dje novela aki no a yega ainda!

Comments

comments