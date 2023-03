Team Kingdom of the Netherlands ta sali victorioso contra di Cuba den nan prome wega di World Baseball Classic 2023. Team Netherlands tin varios hungado local e/o Xander Bogaerts, Chadwick Tromp, Ryan Huntington, Eric Mendez, Antwone Kelly, Sicnarf Loopstok, Dwayne Kemp, Ray-Patrick Didder, Jiandido Tromp y tambe como coachnan, Eugene Kingsale, Wim Martinus, Calvin Maduro.

Na prome instancia nan ta sali perdi pero despues ta bataya bek y asina sali ganado den nan prome wega 4-2 contra di Cuba.

Hit cu dos out di Chadwick Tromp impuhando dos careda ta yuda Kingdom of the Netherlands gana Cuba 4-2 awe den Baseball Classic.

Nan siguiente wega lo ta dia 9 di Maart contra di Panama y 11 Maart contra di Taiwan.