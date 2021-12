Diasabra ultimo tabata tin un tremendo bataya entre EXTREME DOMINO TEAM contra TEAM SERO BLANCO den e ya mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas. Un encuentro por cierto cu a ser dedica na dos miembro di ambos team cu lamentablemente no t’ey cu nos mas y a bay laga nan coleganan stima di team. Na honor di sr. Michelson Winklaar di Team Extreme, y srta. Jackeline Kwidama di Team Sero Blanco, e encuentro aki lo ser organisa tur aña na Calabas, caminda ambos tabata gusta practica nan deporte faborito, domino.

Den prome buelta e bataya ta bay sin niun incidente cerca ningun ‘schoenmaker’; aparentemente cada un ta keda na nan ‘leest’ y ningun ‘walk in closet’ ta haya sapato blanco. Cu score di 11 – 8, TEAM EXTREME ta mustra intencion serio cu nan en todo caso no ta desea di keda pega bou dje famoso palo di kwihi dilanti Domino Square Garden.

Den di dos buelta, TEAM SERO BLANCO ta hisa bela y cuminsa un persecucion pisa! Pocopoco nan ta gatia yega cerca di nan contrincante, y ambos team mester baha cabes pa otro den un emocionante bataya caminda bou un tension enorme e bataya ta empata na 20 – 20! Cos ta di come huña, un pa tera un pa lama, ora un grito largo di alivio ta sali for di garganta di esnan di EXTREME DOMINO TEAM ora nan logra pasa over dje liña final cu score di 21 – 20! Ambos team, den un ambiente sumamente deportivo, a declara cu en berdad tabta un bataya di kita sombre y cu lamentablemente berdad un so por ta ganado. Despues di a parti e tradicional macutonan di Pasco, e palo di kwihi a keda bashi den scuridad. All in all, un berdadero showdown entre dos team di caliber halto!

