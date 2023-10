Den e siman di 2 te cu 6 di october Fundacion pa esnan cu Problema di Oido y Habla (FEPOH) a ricibi e team specialisa di Royal Kentalis for di Hulanda. E dos partnernan aki tin un acuerdo di colaboracion pa duna specialisacion na e team di guia di Fepoh.

Kentalis ta un organisacion specialisa ariba e tereno di duna educacion, guia y sosten na mucha y hoben cu ta sordo, cu tin problema di oido, cu ta sordo-ciego y cu tin dificultad den area di comunicacion door di un trastorno den desaroyo di idioma.

E colaboracion entre Fepoh y Kentalis a dura 1 aña y a wordo sosteni localmente cu ayudo di CEDE Aruba.

E meta di e proyecto ta pa structura, profesionalisa y formalisa e guia cu Fepoh ta brinda na su cliente, mayor(nan) y maestranan di scol.

Fepoh su clientenan cu ta mucha ta dividi den dos grupo, esta muchanan entre 0-4 aña y muchanan entre 4-18 aña. E grupo total na Aruba di mucha cu problema di oido ta consisti di 60 mucha. Mucha cu un trastorno den nan desaroyo di idioma ta hopi mas grandi, ya cu 5-7% di tur mucha ta nace cu e trastorno aki mundialmente.

E grupo entre 0-4 aña ta sumamente importante, ya cu esaki ta cay bao di Intervencion Trempan, na unda Fepoh lo cuminsa traha mas den direccion di programanan di coaching na mayornan pa asina pone e mayor den un posicion clave pa cu stimulacion di idioma na nan yiu. Un mayor mester siña y haya tools con pa realisa esaki efectivamente.

Muchanan entre 4-18 aña cu tin problema di oido of cu ta sordo, ta ricibi guia ambulante for di team di guia di Fepoh, consistiendo di dos logopedista, un maestra di enseñansa basico specialisa y un maestra specialisa den Lenguahe di Seña y Baby- en Kindergebaren.

E team aki ta bishita tur e scolnan pa sostene e maestro(a) den klas, ta ofrece workshops y presentacionnan y ta traha directamente cu e mucha si mester. Asina por diferencia den e enseñansa cu e muchanan aki tin derecho riba dje, especialmente despues cu mester a cera e unico

cluster-2 scol na Aruba, esta Scol Scucha Nos.

Pa garantisa e calidad di enseñansa y pa reinforza y continua cu esaki, Fepoh y Kentalis a finalisa e siman di specialisacion cu un Stakeholder Meeting. Importante di e meeting aki ta pa entercambia y conecta cu tur esnan den sector di cuido y enseñansa con por traha hunto pa nos yega na un structura fiho pa yuda nos muchanan na un forma structural y na un forma inclusivo. Pa yega na ‘Inclusion’ ta importante pa involucra y traha hunto cu diferente grupo. Asina por ofrece educacion cu e mucha tin derecho riba dje y riba su nivel. Aki nos ta apunta:

Sustainable Development Goals (SDG) Number 4: Quality Education “Ensure Inclusive And Equitable Quality Education And Promote Lifelong Learning Opportunities for All”

Na e stakeholdermeeting a ser invita Raybert, un hoben sordo cu un cochlear implant cu a conta con e mes a experiencia su educacion. El a menciona cosnan cu a bay bon, pero tambe puntonan di atencion. Tur persona presente por a haci pregunta y sigur a siña for di esaki. E stakeholder meeting tabata hopi bon atendi y interactivo.

Tur esnan presente a wak e importancia for di nan mesun experiencia y experticio.

Nos kier yama danki na CEDE Aruba y ‘Vrienden van Effetha’ pa pone e fondonan disponibel pa cu e Proyecto di specialisacion cu ta sumamente importante. Un danki tambe na ‘Xavier University’ pa sponsor e parti logistico pa e team.

Danki na Royal Kentalis Int. pa profecionalisa e team di FEPOH y duna nan tools pa sigui den bon direccion, yen di positivismo y determinacion na bienestar di e grupo aki.