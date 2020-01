Team di Serlimar a traha basta duro pa keda cla cu tur nos jaarverslagnan te cu 2018

A puntra Sr Henley Davelaar di Serlimar cu for di momento cu el a sinta como director a topa cu un compania cu no tin raportnan di aña fiscal y con esaki ta bayendo. Sr Davelaar a admiti cu hopi orguyo for di tempo cu e ta sinta el a logra di rond af e jaarverslag di añanan atras te hasta di 2016, 2017 y pa aña 2018 ta casi cla y lo warda e Minister nobo sinta y haci e partinan final y den moda di un aña di tempo a rondaf e tres añanan. E control di 2019 ta bay cuminsa e simannan nos dilanti y tambe e tratamento di ley di serlimar den Parlamento lo presenta e draftnan tambe y esaki ta ter inzage di tur hende. No ta un secreto cu Serlimar sa pasa duro den su entradanan. E partinan mensual na clientenan ta obligatorio pasobra mester compara esaki cu otro utilidad cu bo ta usa manera cuenta di coriente, awa y mucho mas cu bo ta usa. Den e caso aki serlimar no ta diferente Serlimar ta recoge sushi y bosa e fecha cu tin pone e container pafo, maginabo cu tres siman largo cu bo sushi keda sin recoge y ta mes un dolor cu bo no tin coriente o awa pa tres siman largo sr Davelaar a menciona. Y nos ta sigui trece esaki dilanti na tur hende pa nan compronde unda bo ta haya e servicio y ta algo necesario cu den cualkier poblacion di mundo cu recogemento di sushi ta algo esencial y ta un topico hopi importante y ta un punto di combersacion rond mundo y no menos akinan. Akinan ta imporante pa pueblo mira e importancia di e recogemento y procesamento di sushi y cumpli cu su deber.

Ta bon pa hendenan compronde cu aporta mensual y anualmente na Serlimar bo ta haci cu nos por haci nos campañanan di limpiesa den bario unda nos tin un ploeg abase diario ta tene barionan limpi y nos ta un pais cu ta depende principalmente di turismo y mi ta kere cu parti di bo bario y arenan turistico limpi ta hopi importante y nos ta zorg pa esaki. Riba esaki nos tin cierto temporada di aña nos tin e milieustraat cu Serlimar ta contribui na esaki y unda hendenan por trece nan sushi na e bakinan cu nos ta pone den e barionan.

Comments

comments