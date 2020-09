Team di Crisis: Si aki dos siman e casonan positivo no baha, lo mester introduci mas medida

Por medio di contact tracing continuamente seccion di Epidemiologie hunto cu infectioloog di hospital ta evalua e origen di transmicionan di Covid-19.

Siman pasa atraves di un presentacion Epidemioloog Garreth Tromp a ilustra abase di porcentahe cu 50% di transmicion ta tumando lugar na cas of den seno familiar, 25% na trabou y 25% no tawata conose e origen. Abase di e informacion aki a introduci “toque de queda” cu e meta pa logra un reduccion.

Un siman despues nos por tuma nota cu e porcentahenan a cambia pero e cantidad di casonan no a baha, alcontrario profesonalnan ta mira un tendencia di aumento den caso.

E pregunta ta, dicon?

Nos por tuma nota cu despues di un siman di “Toque de queda” cu e cantidad di contagio no conosi a baha na 10% contagio na trabou awor ta 20% y contagio den cas of den seno familiar a subi na 70%.

Esaki ta nifica cu famianan ta bishitando otro mas. Sea pa fiesta of pa acudi na eventonan familiar cual ta conduci cu e virus ta sigui plama den famia di cas pa cas.

E situacion aki sigur ta di lamenta, mirando cu gobierno y crisis team a bin ta informa comunidad cu regularidad riba e risico di contagio ora ta socialisa sea na lugarnan publico of na cas. Como cu e virus ta presenta su mes serca esun cu ta hoben y saludabel hopi liviano ta mira un tendecia cu no ta sigui e consehonan di prevencion y ta asumi cu esnan rond di dje no por tin e virus como cu nan ta mustra bon. Pero e realidad ta cu un persona por tin e virus y ta sinti y mustra bon y por plama esaki. P’esey ta importante pa proteha nos mes no di hende stranyo so, pero di familiares tambe.

Mirando cu e transmision awor ta tumando lugar na cas y den seno familiar ta rekeri responsabilidad di cada cuidadano pa por baha e transmicion. Gobierno y Crisis Team no tin e poder pa pone orden den cas di cuidadanonan local. Aki ta unda responsabilidad di nos cuidadanonan lo demostra si nos ta logra baha e casonan.

Gobierno y Crisis team lo introduci medidanan cu lo contribui na trece mehoracion di e situacion y no traha abase di sentimento of miedo implementando medidanan cu no tin efecto.

Pa e siguiente 2 simannan Gobierno ta evaluando medidanan mas drastico cu lo tin cu wordo implementa si e tendencia di contagio no cambia y baha. Entre otro ta evaluando bolbe na Shelter in place” of tambe “Toque de queda” extendi. A dicidi mientras tanto pa redobla e personal di Taskforcenan cu ta haci control riba esnan den cuarentena y isolacion, multa di 1000 florin tambe lo ser duna na esnan cu no ta cumpli cu reglanan. Aruba no por sigui aumenta drastico den caso pasobra cu e ta trece problema pa loke ta capacidad di Hospital.

E yamado ta na comunidad pa sea mas conciente cu nos ta den un brote di covid-19 y cu na señal di cualkier sintoma no mester pensa cu ta cualkier malestar pero yama dokter di cas pa test mesora. Mientras ta warda resultado keda isola te ora esaki ta conosi. Cuida bo mes y cuida bo famia. Uza tapa boca, mantene distancia y no bishita famia den e dianan venidero.

