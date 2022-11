Den luna di november Departamento di Mucha y Hoben (DMH) ta pone mas enfasis riba diferente area relaciona cu Tratado di Derecho di Mucha na Aruba y esaki tabata un momento ideal pa gradici tambe un di profesional nan, cu a inicia den e trayecto Arubano aki.

Dia 23 di januari 2020, Sue-Ann Ras, Coordinador Nacional di Codigo di Proteccion hunto cu Stan van Haaren, ‘Senior Specialist Kinderrechten Cariben’ pa UNICEF NL, a presenta concepto di e decreto nacional y su trayecto di implementacion di Codigo di Proteccion (meldcode). For di e dia ey cu e trayecto di Codigo di Proteccion a inicia, semper a indica cu Codigo di Proteccion ta un forma di traha nacional preventivo, structura y uniforme, pa combati (sospecho di) abuso di mucha den 4 sector: husticia, social, enseñansa y salubridad.

Den transcurso di aña 2020 te cu awor casi final di 2022, Stan van Haaren a sa di duna sosten, guia y conseho tecnico pa e trayecto. Stan hunto cu Sue-Ann a cuminsa for di nada y poco poco a cuminsa duna forma, contenido y structura, ya cu e trayecto di Codigo di Proteccion ta basa riba ‘action learning’, cu ta duna bo e espacio y flexibilidad di adapta, analisa y evalua cada paso. No tin un manual ni tampoco e famoso ‘draaiboek’, pero mas bien, ta siña paso pa paso con ta e miho manera pa implementa esaki.

Pero si Codigo di Proteccion tin su beneficionan:

E ta un herment pa por eherce cuidadosamente e derecho di notifica.

E profesional nan y e mucha-/hoben nan y nan famia sa kico por spera.

Trece claridad y hasta transparencia den e paso nan.

Uniformidad den idioma y proceso.

Verificabel y por monitor.

Banda di esaki, Stan a percura tambe pa Aruba amplia su netwerk profesional cu Hulanda, habriendo caminda cu diferente instancia, manera;

Augeo Foundation: cu ta duna sosten di contenido y tecnico durante e desaroyamento di e materialnan ( (website, animacion, infographics etc.).

Vereniging ‘Landelijke Vakgroep Aandachtfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling’ (LVAK): Duna sosten pa crea e training di Supervisor di Codigo y ‘Train de trainer’ di 14 trainers Arubiano.

No tin duda cu e trabou nan haci cu Stan van Haaren ta di balor agrega y te ainda nos ta sigui traha estrechamente cu otro, pa finalmente nos yega na un Codigo di Proteccion Arubano pa cada grupo profesional (preferiblemente universal), cu ta aporta y yuda nan haci un miho evaluacion ainda, pa continua cu ayudo y/of si mester of no mester notifica caso di (sospecho di) abuso di mucha na Aruba.