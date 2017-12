Team 99 a clausura e clasico “Nos cu Nos” na 99 Bar & Restaurant

Diadomingo ultimo, e clasico torneo “NOS cu NOS” a ser clausura door di e “home team”, nada menos cu Team 99 bou liderasgo di e doctor den domino directamente for di Beijing, Dr. Han! Ya pa 1’or di merdia tur e hungadonan pa e clasico di tur aña tabata presente, y cu asombro nos por a ripara cu e biaha aki algun di e tradicional “bruhado nan di tera” tambe a wordo invita! Por ta e les nan di “anger management” a duna resultado? No wanta boso rosea ainda….

Lot a wordo tira y nada menos cu “Jem” ta cay cu Tony “Kid Cunucu” Jaap contra e burdugonan di Tico “V” y “Checz” Tromp! Den un frega di wowo “Jem” cu Tony mag bay sinta dal nan chill back na bar! Den mesa number dos lot ta disidi cu “Kid Palm Beach” mano a mano cu Joe “Cable Guy” Gil lo mag enfrenta nada menos cu Osbaldo cu Tinchi! Akinan “Kid Palm Beach” a haye ta landa contra stroom y vap vap Tinchi cu Baldo ta sigi p’e sigiente rond!

Mesa number 3 ta wak nada menos cu “Kid Tormenta” y “Kid Piscado” ta enfrenta nada menos cu “Juancho Bola” y “Lucky Viviano”. Juancho a bin cu man yen di azeta y piedra ta slip pa loco cay abou, causando e prome “incidente” di torneo! “Lucky Viviano” y “Kid Piscado” ta haya nan den un “voetje vrij” bou mesa pa sconde piedra cu a cay abou! Manera lamper Dr. Han ta sali foi cushina y cu gran habilidad diplomatico ta trese “broederliefde” back na mesa! Despues cu “Kid Tormenta” y “Kid Piscado” ta pika prome wega dilanti, Juancho Bola ta hasi un acto di “we come from behind” y ta bula fuse di “Kid Tormenta”!! Cu e perdida duro pa acepta aki, lesnan di “anger management” ta bay den bari di sushi, y cu voz di tembla mundo, “Kid Tormenta” ta declara cu ta na Sta. Rosa tin luga pa hunga domino asina….

Por ultimo, sin mucho esfuerso, na mesa number 4, e conocido “Capo di tutti Capi”, “Don Chicho” Erasmus, hunto Ronald “Hollandse Nieuwe” ta haya un “lesje” cerca Tico y Lucas! “Don Chicho” kermen esaki tabata un “terug naar het begin”…

Semi-final ta bay aden y Checz cu Tico “V” ta domina Baldo cu Tinchi, mientras n’e otro banda Tico “D” cu Lucas ta probecha di e dos flie nan sin rabo, esta “Lucky Viviano” y Juancho “Bola”!! E gran final “NOS cu NOS” 2017 ta entre Tico “D” cu Lucas contra Tico “V” y Checz!! Un tremendo bataya caminda por ultimo Lucas cu Tico “D” ta triunfa y meresidamente logra titula campeon “NOS cu NOS” 2017!

Na di 3 luga ta sali Baldo cu Tinchi, kende nan ta probecha di algun “short cut” suisida cu “Lucky Viviano” a cuminsa tuma na final. 99 Bar y Restaurant kier a gradesi Romar Trading pa su tremendo patronisacion di full aña, y muy en especial na su fiel clientenan batayadonan den domino di full aña pa otro tremendo ambiente n’e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant. Na un y tur di tur curazon un bon pasco y feliz y prospero 2018!!