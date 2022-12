Hadizatou Mani-Karoau hende muhe, esclavo cu a wordo bendi na e lider di su comunidad, tempo cu e tabata tin 12 aña pa bira e di cinco casa di e lider. Esaki ta un paso cu a pasa na Nigeria unda cu e tempo aya e hende muhe no tabata tin derecho na nada. Como esclavo tampoco nan no tabata tin derecho na descanso, pa come ni pa tin un bida propio.

Na 1996 tempo cu Hadizatou tabata tin 12 aña el a pasa den e experencia aki di su bida cu nunca e ta lubida. El a biba 11 aña como esclavo. Na Nigeria “Wahaya” ta un forma di sclavitud di su region. E hende homber rico t cumpra muhernan hoben pa haci trabou nan sexual y ama di cas. E prijs cu nan ta paga pa nan ta $200 dollar y nan ta bira e di cinco casa pa surpasa e ley islam cu ta permiti cu e hende homber por tin maximo cuater casa.

Na aña 2005 Hadizatou a haya su libertad y el a casa cu un pareha cu e mes a scoge. Pero lamentablemente su sufrimento no a caba eynan. E homber cu a uze como esclavo durante 11 aña a lanta un denuncia contra di dje pa tin dos matrimonio na mes momento. Hadizatou a haya su sentencia y mester a bay sinta su castigo den prizon mientras cu e tabata estado. Mas di 10 aña despues el a haya su libertad di nobo.

Awor e victima di sclavitud tin su bida na Zongo Kagagi na Nigeria. E ta un lider cu ta dedica na haci campañanan educativo pa e hende muher compronde su derechonan y scapa di gara nan di sclavitud.

Te dia di awe e fenomeno di sclavitud ta keda sosode na Nigeria, no obstante cu tin diferente campaña di conscientisacion ariba e tema aki. Segun cifranan di “Indice Global de Esclavitud” tin mas di 130 mil persona cu ta esclavo na Nigeria.