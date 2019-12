Te cu 30 di December por registra cambio di 2019

Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) kier a tuma e oportunidad aki pa recorda tur empresario riba e siguiente obligacionnan stipula pa ley cu ta di importancia pa nan negoshi. Mantene datos up to date. Nos kier a recorda tur empresario cu pa ley e ta un obligacion pa nan tin tur datos di nan negoshi actualisa den e registro di KvK. Por verifica esaki via www.arubachamber.com y si ta necesario por subi riba bo MyChamber account y haci e cambio necesario pa bo informacion ta na ordo. Pa ley e ta un rekisito cu tur cambio den e structura y maneho di un negoshi mester wordo adapta y poni up to date den registro di negoshi. E ta importante pa e informacion den e registro di negoshi ta cuadra cu realidad. Door di cumpli y tin bo datos na ordo KvK tambe por informa e comerciante encuanto eventonan di comercio, workshops, presentacionnan, misionnan comercial y diferente desaroyonan relevante pa e empresario. Ademas e ta interesante pa inversionista y partner comercial cu lo kier bin den contacto cu e empresario pa posibel colaboracion y oportunidadnan comercial. Cu e datos corecto bo ta contribui tambe na datos mas confiabel den e registro di negoshi y asina por haci un miho analisis di e negoshinan existente na Aruba y e diversidad economico actual. Asina KvK lo por brinda miho servicio na e comunidad comercial di Aruba. Pago y cambionan no mas laat cu 30 di december 2019 KvK kier recorda riba e contribucion anual conforme ley pa negoshinan registra na KvK. Te cu dia 30 di December por haci cambio y pago cu lo wordo procesa den 2019. Tur informacion cu drenta despues di e fecha 30 di December tanto na balie como via MyChamber lo wordo procesa dia 3 di Januari 2020 en adelante. Tur comerciante ta wordo encarecidamente pidi pa percura pa e contribucion di 2019 wordo paga mas pronto ta posibel y asina evita gastonan cu no ta necesario. Via MyChamber bo por controla bo datos pa por cumpli cu e rekisito aki. Ora un negoshi no ta cumpli cu e pago, esaki lo refleha den e extracto di e negoshi. Varios servicionan di KvK lo no ser brinda pa motibo di cuentanan habri. KvK lo manda recordatorio y eventualmente lo opta pa sigui caminda legal pa cu falta di cumplimento. Si contribucion anual no ta cancela, esaki ta haci tambe cu e empresario no lo haya informacion pa por eherce derecho di voto pa eleccion KvK. KvK kier recorda cu ta pa cierto situacionnan ta existi e posibilidad di pago den terminonan acorda. Tene na cuenta cu e factura pa e pago di 2020 lo no wordo manda via post mas manera ta custumber. E informacion encuanto e pago over 2020 lo wordo manda den forma digital via bo portaal di MyChamber y tambe via e e-mail adres cu ta linked cu e account di e entidad registra na KvK. Entrante 3 di Januari 2020 KvK lo haci e informacion aki disponibel pa tur entidad registra y asina por cumpli tambe cu e contribucion anual pa 2020. Si bo tin un compania registra na KvK pero esaki no ta activo mas, e ta importante pa bo informa esaki na KvK mas pronto cu ta posibel, pa pone esaki como inactivo of saca e negoshi for di registro di negoshi. Pa ley KvK no por saca nan di e registro. Solamente e persona autorisa por cancela su propio negoshi na KvK. A base di informacion ricibi di e persona autorisa, KvK ta cambia e status di e compania den sistema for di activo pa cancela. Pa ley un negoshi cu ta registra na KvK tin e obligacion di paga e contribucion anual di e registro di negoshi. Tambe bo ta evitando gastonan cu bo ta haya bo

cune door di mester declara resultadonan di negoshi (cu no ta activo) na Servicio di Impuesto. Doño di negoshi, directornan y otro miembronan di board cu no tin nan informacion of contribucionnan na ordo por wordo poni responsabel pa negoshi cu no ta cumpliendo cu ley. Pa por sa mas encuanto datonan den registro y cuentanan habri, por tuma contacto cu KvK na 582-1566 of manda un e-mail na [email protected] Tambe por pasa libremente durante orario di oficina di 8:00 am te cu 4:30 pm.

