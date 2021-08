Te awo solamente 4 persona completamente vacuna y cu problema di salud cronico a fayece

Recientemente despues di Conferencia di Prensa sra. Sharline Koolman hefe di Seccion di Malesanan Infeccioso a tene un intrevista kortico cu Caribische Netwerk riba casonan di COVID na Aruba. Den e entrevista aki riba dia 21 di augustus, sra. Koolman a splica e periodista cu na Aruba e “breakthrough infections”, referiendo na e cantidad di personanan vacuna cu 2 vacuna cu toch a contrae COVID 2 siman despues di nan di 2 shot, te na es momento ey tawata mas halto na Aruba den comparacion cu Curaçao y Bonaire. Durante e entrevista ningun momento sra. Koolman a bisa of confirma e ponencia cu casonan di morto di esnan vacuna na Aruba ta mas halto compara cu otro paisnan na mundo entre otro Merca. Locual sra Koolman a enfatisa ta, cu te na es momento ey personanan cu a fayece como consecuencia di Covid-19 desde 1 di Juli y tawata completamente vacuna cu 2 vacuna tawata 23% basa riba datos di press release fecha 18.08.2021. E motibo pakico Aruba ta mantene desde 1 di Juli ta pasobra nos datos ta mustra cu e variante Delta a cuminsa plama na Aruba den e prome simannan di Juli.

Den e articulo ta menciona cu siman pasa 23% di esnan vacuna a fayece di COVID y cu e esaki ta mas halto cu cualkier otro parti di mundo. Riba esaki Epidemiologo Garreth Tromp ta reacciona y splica cu e 23% aki cu mientrastanto a bira 17% den 1 siman di tempo ta representa mortonan bou di esnan vacuna cu 2 vacuna cuminsando unicamente desde 1 di juli ora e variante Delta a cuminsa brota na Aruba. Si wak desde cu nos a cuminsa vacuna na Aruba, for di Maart 2021 te cu awe 25.08.2021, tawata tin 55 morto di Covid-19, di cual 4 ta completamente vacuna. Esey ta nifica cu 7% di e mortonan tabata vacuna. E comparacion haci di 23% contra di Merca no ta uno corecto. Esaki pasobra den e ultimo publicacion di CDC di datos di Los Angeles County, den e temporada di 1 di Mei te cu 25 di Juli, bou e grupo di residente di 16 aña di edad y ariba, a mira cu tabata tin 10895 caso bou di esnan completamente vacuna, y 1,431 bou di casonan parcialmente vacuna, 23% y 3.3% respectativamente. Di e 10895 casonan aki, 24 a fayece (0.2%), cual ta nifica e ‘case fatality rate’ bou di esnan vacuna ta 0.2% den e temporada aki.

Na Aruba, den e mesun temporada aki tabata tin 514 caso positivo bou di residente di 16 aña di edad bay ariba (incluso zwak positief). 75 caso tabata completamente vacuna y 53 tabata parcialmente vacuna, 15% y 10% respectativamente. Di e 514 casonan aki, tabata tin 0 morto bou di esnan vacuna. Cual ta nifica un ‘case fatality rate’ di 0%.

Na Aruba nos tin datos mas actualisa cu e rapport publica pa CDC y ta mas relevante pa comparti esaki mirando cu e variante Delta a cuminsa brote na Aruba den e prome siman di Juli. Na Aruba por medio di e sistema di e Aruba Health App, nos por tin verificacion di status di vacunacion hunto cu e resultado di e test. Desde 1 di Juli te cu awe tabata tin 2816 caso bou residente, riba di 12 aña di edad (e grupo cu por vacuna). Den e grupo aki, 1059 tabata completamente vacuna (38%) y 148 tabata parcialmente vacuna (5%).

Cuatro (4) persona completamente vacuna a fayece di Covid-19 den e temporada aki (0.4%). Compara cu e grupo no vacuna, tabata tin 1609 caso positivo, di cual 19 a fayece (1.2%). E motibo pakico Aruba ta enfatisa riba datos desde 1 juli y no desde comienso di vacunacion ta pa motibo di e variante Delta cu ta mas infeccioso, y tambe debi na un reduccion di e efectividad di e vacuna cu tempo.

Locual tambe ta importante pa tuma nota di dje ta cu mescos cu na Merca, esnan vacuna cu ta fayece tin un edad averahe (84 aña) mas halto cu esnan no vacuna (70 aña). Tambe ta importante pa menciona cu esnan cu Covid-19 severo na Aruba, gran mayoria tin problema di salud cronico.

Den pleno brote di COVID unda diariamente cifrasnan ta cambia no ta corecto pa traha conclusion asina fuerte manera cu ta poni den e relato di Caribische Netwerk si no tin e datos corecto of sa con pa interpreta datos corectamente. E impresion crea cu na Aruba e cantidad di morto bou esnan vacuna ta mas halto cu cualkier parti di mundo no ta corecto. Data ta cambia diariamente y e pandemia aki no a termina ainda. Tampoco ta corecto pa enfatisa riba data di 7 dia atras pa skirbi un relato actual, esaki ta trece un bista eroneo di e situacion actual.

