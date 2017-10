Te ainda no tin nada oficial pa cu un director nobo pa Serlimar

Hopi ta e rumornan cu lo bay tin un director nobo pa Serlimar pa cual a puntra Sr. Lionel Croes, vocero di Serlimar, si tin algo oficial.

Despues di e morto tragico di e director di Serlimar, Sr. R. Fingal, desafortunadamente Serlimar a keda sin un director oficial. Pero si nan tin un director suplente, Sr. Victor Robert kende mester a baha cu pension caba. Sin embargo el a opta pa sigui traha, despues di aprobacion di e Raad van Toezicht.

Sr. Croes a desmenti e rumornan cu ta coriendo rond di cu un politico lo bira director. Si tabata tin coleganan cu ta traha na Serlimar cu a entrega e peticion, despues cu esaki a sali afo cu bo por entrega bo peticion pa bira director. Pero tabata tin nombernan cu a bin dilanti y di Serlimar tambe tin algun nomber cu a bin dilanti pa e puesto di Director.

Raad van Toezicht no a dicidi ainda ken lo bira e proximo director. Si tabata tin un rumor hopi persistente, e.o. parlamentario Sr. Donny Rasmijn, pero esaki a keda na speculacion ya cu no tin nada oficial.

Pero si Sr. Croes mester a reitera cu cumpliendo cu e reglamento di Serlimar, Sr. Rasmijn no por wordo nomina ya cu e no a participa for di e prome dia den entregamento di su CV, pa wordo evalua den e Raad van Toezicht di Serlimar.

Pues, Sr. Lionel Croes, vocero di Serlimar un biaha mas ta enfatisa cu no tin nada oficial ainda pa cu nombramento di un director nobo di Serlimar.