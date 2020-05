TDQ entrante 21 Mei ta bira 11 or anochi y bo por ta den bo cura

Entrante 21 Mei 2020 ta cambia e horario di Toque de Queda. E ta keda vigente y e ta bira 11or anochi pa 5or di mainta. Esaki ta despues di varios deliberacion, mas y mas bo ta bay haya e libertad pa bo ta riba caya, pero lo keda control di Polis. Mester bay tene na cuenta di e cambio. E control limitacion ta bay ta solamente riba caminda publico. Bo mag di bay ta den bo cura, pero no riba caminda publico.

Otro excepcion cu lo tin pa maritimo, unda si ta duna e oportunidad na e piscadonan cu ta registra como piscamento como ofishi durante ora di TDQ nan por ta riba lama, no kiermen cu bo no ta haya control pero un kustwacht y polis maritimo por controla bo kico bo ta haciendo riba lama anochi durante TDQ. Lo tin limitacion y ta diferente, Sra Vanessa Tjon Kock ta pidi hendenan pa coopera y tene na cuenta cu control ta keda na diferente forma. No kermeen cu horario ta cambia y cu polis no lo bay controla.

