Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) su enfoke ta pa elogia coleganan cu di un forma of otro ta destaca y e biaha aki a toca turno pa gradici colega Tayrina Arrindell pa tur su empuhe pa cu su pashentnan. “Awe mi tabata hopi surprised”, asina Tayrina a comenta. El a continua bisando cu e no a sper’e mirando cu a djis invit’e pa un reunion. Na momento cu el a mira e sorpresa el a bira emocional, e no a spera cu e lo bira e empleado di luna. Specialista, diferente colega y Hunta di Directiva tabata hunto pa dun’e e grato noticia cu ela wordo elegi empleado di luna di luna di october.

Tayrina tin bintiun aña trahando na Hospital. Semper el a traha cu amor pa su pashentnan y su trabou ta haci di curason.

Tayrina ta traha como enfermera na Mamma poli. E ta e unico enfermera riba e tereno aki y ta draai su poli completamente riba su mes. E ta colabora y comunica cu diferente coleganan na HOH, sea ta coleganan directo of indirecto. Tambe e ta traha di cerca cu coleganan pafo di HOH, specialistanan y tambe fundacion BOB.

Tayrina semper ta disponibel, hasta durante su vakantie e ta dispuesto pa yuda den casonan dificil di pashent. Un colega cu un actitud profesional na su pashentnan y tambe na pashentnan di otro policlinicanan. E conoce tur su pashentnan na nomber y hopi biaha ta wordo pidi pa comparti su conocemento ora tin mester. E ta regel y coordina tur cos pa su pashentnan y no ta bay cas tanten cu su pashent no a wordo yuda. E tin hopi respet y pasion pa su trabou y dedicacion sigur no falta pe haci tur loke mester pa brinda cuido na su pashentnan.

“Nos ta hopi contento cu bo como trahado, e comentarionan ricibi di bo ta sumamente positivo”, tabata e palabranan di Jacco Vroegop, director di Horacio Oduber Hospital. Alabes e director a resalta e lealtad cu Tayrina tin pa su pashentnan como tambe pa HOH.

Masha pabien Tayrina cu e bunita reconocemento aki!