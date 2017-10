Taylor y Turner alma y curason di Dodgers ta yuda Dodgers gana e prome wega di Serie Mundial

LOS ANGELES, Merca- Tin algun joya precioso scondi tur rond di e veld di baseball, talentonan no reconoci y curpanan tira un banda, sperando ariba un oportunidad, e oportunidad pa mustra loke nan tin aden, sabiendo cu tur loke bo mester ta drecha bo mecanismo di dal e baal y suficiente confidencia , pa bira e forsa tras di e prome victoria den e prome wega di Serie Mundial.

Pero, cambia bo bat tin biaha tambe ta yuda.

Na Juni 2013, 3, Justin Turner a wordo laga liber pa New York Mets. Na 2016, Seattle Mariners ya no tabata tin mester di Chris. Awo, nan ta alma y curason di e caredanan den e postseason di Los Angeles Dodgers.

Diahuebs anochi, Taylor a dal’e prome bala di Houston Astros su pitcher, Dallas Keuchel den e bom di prome, cu’n velocidad di 88 mph, pa asina duna Dodgers e bentaha. Turner a bin bat contra di Keuchel den di seis cu e wega empata na uno y Taylor na primera base despues di un base por bola, cu dos out.

Despues di a poncha den e di prome y dal foul out den e di cuater inning, Turner a cambia su bat, bayendo for di un mas pisa di 34½-ons pa e bat di 33½-ons cual ta su custumber.

“Ta bon mi a haci esaki”, el a bisa, “pasobra nan no a ganami pa un di tres biaha”.

E prome pitcheo di Turner tabata den e di seis inning, bala aden, riba cual pitcheo e ta swing y e ta bolbe faya riba otro bala aden. E conteo tabata riba 1-1, e siguiente bala tabata un fastball, abao y afo, net na e skina, cual ta e tipo di pitcheo cu Keuchel ta biba di dje, contra di batiadonan derecho. Umpire ta cant’e di strike.

Keuchel a tira dos bala mas y despues ta bin cu’n otro curva, e biaha aki tambe paden, pero no lo suficiente paden, y tambe den e zona. Turner a dal e fly ball cu a bay te patras, bon pa dos careda y tabata asina e golpi mortal den e victoria di Dodgers, 3-1 riba Astros.

