Tayernan ‘Exportando Creatividad edicion 2017’ di Exprodesk tabata exitoso

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y Exprodesk (DEZHI), a culmina pa 2017 cu un serie di Workshop adapta specificamente pa e Industria Creativo. E tayernan aki tabatin como meta pa ekipa nos artistanan Arubano (e.o. musico, productor, compositor, artesano, escritor y diseñador) cu e conocemento necesario con pa exporta nan creacion haciendo esaki un negoshi exitoso.

Diahuebs ultimo a tuma luga na e Departamento, un ceremonia di gradicimento na unda a entrega oficialmente na e 5 artistanan Arubano, cu a forma parti di e tayer ‘Exportando Creatividad’, nan plan di exportacion. E artistanan ta Claudius Philips (Oreo), Roderick Franken (Buleria), Cesar Olarte, Giendrick Boekhoudt (T-Drick) en Genard Mohamed (Karixon). Tambe a entrega oficialmente e ‘Aruba Music Industry Profile’ na stakeholders cu a contribui na e exito di e tayernan aki. Den e ‘Aruba Music Industry Profile’ ta brinda recomendacionnan pa desaroya exportacion den e Industria Creativo na Aruba.

Exprodesk ta un ‘Export Promotion Desk’ cu e obhetivo pa contribui na un desaroyo economico sostenibel atrabes di e capacitacion di nos empresarionan. Pa logra esaki, Exprodesk ta brinda sosten y guia na tur empresario cu lo kier exporta nan producto of servicio door di duna consulta, training y workshop. Exprodesk ta habri pa duna consulta na tur compañia y empresario cu tin interes pa exporta nan producto y servicio entre 8:00 am y 4:30 pm di dialuna pa diabierna segun afspraak. Nos ta situa na edificio di Sun Plaza, riba segundo piso. Den futuro Exprodesk lo agrega webinar acerca na e servicionan cu e ta brinda.

DEZHI atrabes di Exprodesk kier a gradici prensa, tur e stakeholders, consultants y expertonan, especialmente sr. Carlos Delgado, sr. Huib Poot di Ecorys-COSME, sra. Ray-Anne Hernandez di UNOCA, sr. Siegfried Dumfries y sr. Stanley Dabian di Departamento di Cultura Aruba (DCA) pa a yuda haci e tayer ‘Exportando Creatividad’ posibel, sin lubida sr. Richard Deluvia y sr. Johnny Scharbaay,ambos tambe di DCA.

Tambe nos kier a gradici sr. Oliver Vieira di Qredits pa e tayer di Financiamento, sr. Atwell Aniceta di CXPay pa e tayer di Pagonan y Transferencia Online, sra. Maria Ridderstaat, sr. Michel Thode y sra. Adeline Rojer-Geerman di Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) hunto cu sr. Victor Mathilda, sr. Sergio Tjie-A-Loi y sra. Nicole Booi di Asociacion di Musiconan y Artistanan Arubano (AMAA) pa e tayer di Propiedad Intellectual y Regalia (royalties). Alabes nos kier a gradici sr. Felix (Chucho) Hoek di Arubaanse Muziekschool y sra. Inky Richardson di Stichting MUSICA.

Finalmente nos kier a gradici sra. Jourainne Wever, sra. Anushka Lew Jen Tai, sra. Indrah Maduro y sra. Lauren Tromp di PricewaterhouseCoopers (PWC) pa e tayer riba e tereno di belasting y tambe tur participante y coleganan di DEZHI cu a yuda pa haci e workshop aki uno exitoso, specialmente nos coleganan sra. Clarina Geerman, sra. Ineke Webb, sra. Suhailah Maduro, sr. Raul Croes, sr. Xavier Boekhoudt y sra. Judella Trim.

