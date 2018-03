Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) conhuntamente cu COSME ta bay organisa dos tayer tocante “Business Model Canvas” y “Innovative Funding” riba e siguiente dianan:

26 di maart 2018; di 9:00 am pa 1:00 pm lo presenta “Business Model Canvas”

27 di maart 2018; di 9:00 am pa 4:00 pm (lo tin lunch break) ta presenta “Innovative Funding”.

E tayernan ta pa tur esnan cu tin un negoshi existente, of pa esnan cu ta den proceso pa habri un negoshi.

Señor Michael Seepersaud, lo ta e moderador pa e dos tayernan menciona. Señor Seepersaud tin un Phd den Economia cu mas di 30 aña di experiencia riba e desaroyo di negoshi micro, chikito y mediano (SMEs). Ademas, sr. Seepersaud ta certifica riba “Entrepreneurship” y tambe riba “Design Thinking for Business Innovation”. Actualmente sr. Seepersaud ta e Lider di Grupo y Experto Principal den e proyecto di COSME cu ta financia door di EU bou di e di 10 EDF.

E curriculum pa e tayer di “Business Model Canvas” riba 26 di maart 2018, ta lo siguiente:

A: Definitional Framework of Business Model Innovation

B: Illustration of the Business Model Canvas

C: The Building Blocks

D: Navigating your environment (video)

E: Proving it (video)

F: Telling your story (video)

Riba 27di maart 2018, lo tin e tayer “Innovative Funding”. E curriculum pa e tayer aki ta lo siguiente:

A: The problem

B: What is Innovative Financing: Cases- Airbnb; Uber

C: 11 ways to finance your Business

D: Incubator/Accelerator

E: Venture Capital

F: Angel Investing: 6 facts about Angels

G: Customer Funded Models

H: Crowdfunding

I: The Changing Landscape

E tayernan ta completamente GRATIS y ta financia door di Union Europeo (EU) bou di e proyecto di COSME. E actividad ta tuma lugar na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza Building situa na L.G. Smith Boulevard no. 160.

Pa atende e tayernan mester inscribi via email: [email protected] of via telefoon: 521-2439/521-2440. Si ta desea pa participa, por registra pa cada uno apart of pa tur dos. Cupo ta limita, nos ta wardabo!

Abo tin un Idea? Hasi bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.

Comments

comments