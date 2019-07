Tayer “ Exercise is Medicine” pa Profesionalnan di Salud

Fundacion Movemento ta Bida (FMTB) lo organisa un tayer tocante “ Exercise is Medicine” diabierna dia 16 di augustus 2019.

Esaki lo tuma luga den Renaissance Convention Center, cual e evento ta cuminsa 7.30 di mainta y ta termina 5 ‘or di atardi. E tayer aki lo ser duna door di dos doctor specialisa ariba e tereno aki, esta Dr. Sandra Matsudo-Mahecha y Dr. John Duperly. E tayer ta consisti di un parti teoritico y despues di merdia un parti practico. Nos ta sugeri tur participante bin sportief bisti. Lo bai tin breakfast y lunch pa e participantenan.

E tayer di “Exercise is Medicine”, ta un vision comparti entre ‘American College of Sports Medicine’ y ’ American Medical Association’ y organisa cu apoyo di Centro regional di Exercise is medicine latino America. E meta ta pa yuda yega na un mihor salud y calidad di bida di cada persona, incluyendo e pueblo di Aruba en general, pa medio di conseho/recomendacion individual di actividad fisico. E curso – tayer di prescripcion di ehercicio ta enfoca/dirigi na tur profesional di salud y esaki lo tuma lugar pa prome biaha na Aruba.

Fundacion Movemento ta Bida tur aña ta trata na trece mas informacion tocante ehercicio y con esaki ta yuda den e estado fysico y mental di diferente patiente p’asina cu menos remedi alivia nan problemanan.

E curso aki lo duna tur participante e oportunidad pa siña e normanan basico y e habilidadnan pa por prescribi actividad fisico. E participantenan lo ricibi na un certificado.

E tayer lo ser duna den dos idioma esta Spaño y Ingles y cada participante por scohe e idioma cu e ta desea pa sigi e curso. Tur POH, Dr. nan di cas, dietista y fysioterapista a ser invita personalmente via e “Eventbrite” individualmente via e mail.

Pa mas informacion via e-mailadres : [email protected] y si bo kier haya sa mas di e topico por bai ariba e webside: www.exerciseismedicine.org.

Bo inversion lo ta AWG. 125.00 y por deposita esaki ariba cuenta di: Fundacion Movemiento ta Bida; CMB account number #60743509.

Nos ta invita cordialmente tur profesionalnan den salud pa participa na e tayer aki. Como cu lugar pa participa ta limita e promernan cu registra lo sigura nan luga.

