Tayer di entrepeneurship pa pensionado lo cuminsa dialuna proximo

Desaroyo pa Empresa Arubano, IDEA, ta un unidad di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y e ta organisando un tayer hopi interesante pa tur persona cu tin hopi energia, incluyendo pensionado, cu kier sigui uza nan carera y nan experiencia di bida den nan mes negoshi. Sr. Stanley Dabian, di DCA, ta amplia mas ariba e tayer aki.

Tema di e tayer aki ta ‘Silver Entrepeneurship Workshop for the retired or soon to be retired’. E workshop aki lo wordo presenta na papiamento. E tayer aki lo duna algun tips of contestanan ariba algun preguntanan cu hopi biaha un persona sa puntra su mes, ora cu e ta yegando e bunita edad di pension. P.e. kico pa bay haci awo? Con pa bay sigui awo? y Kisas e ta den duda di cu kico e ta bay ocupa su mes, sea ta un negoshi of hobby. Y banda di esaki kier sigui update, upgrade, enrikece su mes cu tecnologia y innovacion. E workshop aki lo wordo presenta door di diferente profesionalnan den diferente ramo. Ta bon pa bisa cu e tayernan aki lo ta dia 10 di juni te cu 14 di juni binidero. E ta full un siman cu temanan interesante, entre 8 or y 15 pa 12 or y 30 di merdia na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na Sun Plaza, na e di dos pisa, sala 25.

Pa participa ta completamente gratis. E persona mester solamente inscribi y lo tin un link unda cu lo por haci esaki pa e participa.

Tur esunnan interesa ta pa inscribi y enrikece bo mes, ya cu e idea cu bo tin, por bira bo negoshi, cu lo por trece y drecha e nivel di bida. Tabata palabranan di Sr. Stanley Dabian, ariba e tayer cu lo cuminsa dialuna proximo.

Comments

comments