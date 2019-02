Taxistanan a papia cu ex mandatarionan y esnan actual pa haci algo cu taxi pirata

Ultimo dianan ta coriendo un anuncio di parti un persona cu ta haciendo e trabou di UBER, unda e ta brinda e servicio di yame y e ta buscabo pa bahando unda bo tin cu bay. Esaki sigur no a cay den bon tera cerca di e taxistanan, Sra Linda Orman den un entrevista a comenta cu na diferente biaha a manda un mail, cu numbernan di auto no ta for di awo y esaki ta creciendo y birando un monster. Nos a papia esaki cu e ex minister di husticia, y actualmente a papi’e cu e minister encarga cu transporte y di turismo pero te ainda e efecto pa bin un control no tin. Ta di compronde cu polis no tin suficiente man power y tin hopi trabou caba pa bay sinta controla e taxi piratanan aki. Anos encarga cu transporte tin cu sinta warda pa añas pa bin un team special pa haci e trabou aki. E transporte ilegal aki no tin garantia cu e auto ta segura y bo no sa kende ta e chauffeur e por crea un peliger pa persona cu ta subi den e auto y tin hopi factornan cu por bay malo na costa bida di hende, pero danki dios nada no a pasa ainda, pero ta bay yega un dia cu un desgracia t’ey pasa den nan man y e ora e ta cay malo pa nos imagen Aruba.

Bell men mes ta yama taxi pirata

Sra Linda Orman a sigui bisa cu te hasta pa hotel nan tin problema, unda e crusada cu a cera na Palm Beach a haci cu e ruta ta bira mas largo ora di hiba un turista unda e kier bay. Y ultimo kier a cera hasta area di Eagle pero nos a manda un mensahe pa stop esaki pasobra bo ta hayabo cu hotelnan ta bisa nos ta tarda. No ta cos cu nos no por pero nos no por yega y esaki ta unda hotelnan kier critica, y esaki ta e excusa cu e bellman nan ta usa cu taxi no ta yega porta pa yama un taxi pirata pa gana un cachi cachi extra, pero si algo pasa hotel management lo cay aden y lo wak cu kende e turista a subi.

