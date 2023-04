Diahuebs atardi riba JE Irausquin Blvd net dilanti Riu Hotel a sosode un caso serio cu a pone polisnan drenta accion di biaha unda un tx-277 maneha pa un hoben J.Solognier cu ta un ex coordinador di un ex minister cu den pasado a keda deteni caba pa husticia.



A tira auto riba hende y a dal un turista

E hoben aki a tira auto y dal un turista riba su bike dilanti Riu Hotel y a sigui core bay. Polisnan a presenta na Riu pa tuma dato y e turista a informa autoridad di kier haci denuncia. Esaki a pone cu otro patruya a cuminsa busca e auto y na rotonde Tanki Flip a topa cu e hundai van y a duna e chauffeur señal pa para. A controla e documentonan di e taxista y a constata cu awor recien el a paga su belasting, cu otro palabra e tabata core riba caya sin documento na ordo y sin cu DTP ta haci e control manera mester ta. A detene e chauffeur pa intento di asesinato y su acto cu el a haci di tira auto y dal un persona y bay cu menos bon intencion.

Varios keho di core iresponsabel

Segun informacion cu nos a ricibi na nos redaccion tin varios keho di e taxista aki pero ta manera cu DTP no ta haci nada y ni controla taxistanan, debi cu e persona aki a haya su licencia pa taxi for di haltonan y nunca tabata un taxista. Awor cu e taxista aki ta deteni e director cu conoce e persona aki door di e ex minister cu a pone na e puesto lo sigui permit e taxista aki di ta riba caya cu su licencia.