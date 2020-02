Taxista bou influencia a perde control drenta mondi cu auto riba ex Sasakiweg

Diadomingo marduga riba Avenida Nelson Oduber ex Sasakiweg un homber den su auto tx biniendo for di luznan di trafico Palm Beach riba un velocidad bayendo zuid y yegando ex house of cheng a perde control pa un of otro motibo, baha caminda y drenta e mondi cu tin meimei caminda. E auto a keda full kibra pega den e mata.

Polis mas algun persona cu a mira e situacion a yega cerca. E chauffeur ainda tabata pega den e auto y no tabata kier pa ni kibra e glas. No a keda nada otro di a yama roadservice, brandweer tambe a acudi na e sitio pa mira e situacion. Pero e chauffeur a logra sali cu ayudo di algun persona. Personal di brandweer a controla si tur cos ta bon y asina a bandona e sitio. Polis na e sitio a controla e chauffeur y a pone supla y lo a surpasa e limite basta y a keda deteni pa core auto bou influencia di alcohol. Na final takelwagen a presenta.

